Bilim dünyasından büyük adım: İnsan beyniyle kontrol edilen robot üretildi

02 Temmuz 2024 08:50 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 09:04

Bilim dünyasının ilerlemeci yolculuğu tüm hızıyla devam ediyor. İnsanlık yapay zeka ile yeni ufuklara doğru yelken açmışken yepyepi bir buluş, insan beyni işlevlerini taklit eden bir çip kullanarak robotu kontrol etmeyi mümkün kıldı. Bu gelişme dünya tarihinde bir ilk olarak kayda geçti.

BEYİN HÜCRELERİ ÇİPE AKTARILDI

TRT Haber'in New York Post'tan aktardığına göre Çin'de gerçekleşen proje, beyin-bilgisayar arayüzleri (BCI) ve yapay zeka (AI) teknolojilerinin birleşimiyle yapıldı. Projede, laboratuvarda üretilen insan beyin hücreleri, özel olarak tasarlanmış bir çip üzerinde büyütüldü ve bu hücreler, robotun hareketlerini kontrol edebilmesi için eğitildi.

FELÇLİ HASTALAR İÇİN BÜYÜK UMUT IŞIĞI

Araştırma ekibinin lideri Dr. John Smith, bu teknolojinin sadece robotik alanda değil, aynı zamanda nörolojik bozuklukların tedavisi için de devrim niteliği taşıdığını dile getirdi.

Smith, "Bu teknolojiyi kullanarak felçli hastaların yeniden hareket kabiliyeti kazanmasına yardımcı olmayı hedefliyoruz" dedi.

Uzmanlar, bu teknolojinin gelecekte insan-makine etkileşiminde yeni bir dönemi başlatabileceğini ve insan beyninin sınırlarını daha da genişletebileceğini söylüyorlar.