BMW iX yenilendi: Daha fazla menzil, ekstra güç! İşte özellikler

29 Ocak 2025 16:26 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 16:26

BMW, elektrikli iX SUV modelini yeniledi. Batarya kapasitesini artırarak menzil ve performansını önemli ölçüde yükseltti. Yeni versiyonlar daha hızlı şarj olurken, güç artışı sayesinde hızlanma süreleri de iyileştirildi. İşte yeni BMW iX özellikleri ve fiyatı.

BMW'nin elektrikli SUV modeli iX, yeni model yılı için kapsamlı bir güncelleme aldı. Alman marka, aracın hem tasarımını yenilerken hem de elektrikli sürüş sistemini geliştirerek menzil ve performans artışı sağladı.

YENİLENEN BMW İX ÖZELLİKLERİ

BMW, iX modelinde batarya kapasitesini önemli ölçüde artırarak daha uzun menzil sunuyor. Giriş seviyesi iX xDrive45 modelinde batarya kapasitesi yüzde 30 artırılarak 94,8 kWsa seviyesine yükseltildi. iX xDrive60 ve M70 xDrive versiyonlarında ise 109,1 kWsa kullanılabilir batarya paketleri sunuluyor.

Yapılan iyileştirmelerle birlikte menzil değerlerinde ciddi artışlar görüldü:

iX xDrive45: 490 km'den 602 km'ye yükseldi.

490 km'den 602 km'ye yükseldi. iX xDrive60: 563 km'den 701 km'ye çıktı.

563 km'den 701 km'ye çıktı. M70 xDrive: 521 km'den 600 km'ye ulaştı.

Ayrıca tüm modellerde yeni inverter teknolojisi, enerji transferini optimize ederek sürüş menzilinde yüzde 40'a varan artış sağladı. Yeni BMW iX modelleri AC şarjda 22 kW'a, DC hızlı şarjda ise xDrive45 için 175 kW, xDrive60 ve M70 xDrive için 195 kW maksimum gücü destekliyor.

Güç konusunda da büyük gelişmeler yaşandı: iX xDrive45, 60 kW artışla 300 kW (408 hp) güce ulaştı. 0-100 km/s süresi 5,1 saniyeye düştü. iX xDrive60, 15 kW artışla 400 kW (544 hp) maksimum güç sunarken 0-100 km/s süresi 4,6 saniye oldu. M70 xDrive, 30 kW artışla 485 kW (659 hp) güce ulaştı. Launch Control ile 1100 Nm torka ulaşan model, 3,5 saniyede 0'dan 100 km/s hıza çıkabiliyor.

YENİ BMW İX FİYAT

Yenilenen BMW iX mart ayında üretime girecek. Teslimatlar yılın ikinci çeyreğinde başlayacak. Aracın fiyatı ise 83 bin eurodan başlıyor, en üst versiyon 125 bin euroya satılacak.