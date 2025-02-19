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 | Ömer Faruk Dogan

Dünyanın en güçlü 10 ordusu belli oldu: İtalya ve Almanya'yı geçen Türkiye, yerini bir kez daha sağlamlaştırdı

ABD merkezli Global Firepower tarafından yayımlanan 2025 yılı Küresel Askeri Güç raporuna göre, dünyanın en güçlü orduları belli oldu. 60'tan fazla kriter üzerinden yapılan değerlendirme neticesinde ABD, Rusya ve Çin ilk üç sırayı alırken, Türkiye ise İtalya ve Almanya gibi Avrupa Birliği ülkelerini geride bıraktı. Peki, Türkiye askeri kapasitesiyle dünyada kaçıncı sırada?

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
19.02.2025
saat ikonu 16:27
|
GÜNCELLEME:
19.02.2025
saat ikonu 16:33

Dünyanın önde gelen askeri analiz platformlarından Global Firepower, 2025 yılına ait askeri güç sıralamasını açıkladı. Ülkelerin askeri personel sayısı, savunma bütçesi, hava ve deniz gücü, lojistik kapasite ve teknolojik yetenekleri gibi 60'tan fazla kritere göre yapılan değerlendirmede, ABD zirvedeki yerini korudu.

TÜRKİYE, YAPTIRIMLARA RAĞMEN ASKERİ GÜCÜNÜ ARTIRDI

Listenin ilk üç sırasında ABD, Rusya ve Çin yer alırken, Türkiye'nin yükselişi gözler önüne serildi. Amerika'nın Türkiye'yi, S-400 alımı nedeniyle uyguladığı yaptırım çerçevesinde F-35 Savaş Uçağı programından çıkarmasından 5 yıl sonra, 21 Şubat 2024 tarihinde TUSAŞ'ın yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Milli Muharip Uçağı KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Uçağın ilk teslimatı için 2028 yılına işaret ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan KAAN

Yerli ve milli projelerle dışa bağımlılığı azaltan Türkiye, insansız hava araçları (İHA/SİHA), savaş gemileri, tanklar ve füze sistemleri alanında büyük ilerleme kaydetti.

Özellikle Bayraktar TB2 ve AKINCI SİHA'lar, sahada gösterdikleri üstün performansla Türkiye'nin askeri gücüne büyük katkı sağladı. Bu araçlar, sadece Türkiye'nin envanterinde değil, aynı zamanda birçok ülkeye ihraç edilerek küresel savunma sanayisinde önemli bir yer edinmeyi başardı.

Bunun yanı sıra KAAN, Altay tankı, Hisar ve Siper hava savunma sistemleri gibi projeler, Türk ordusunun teknolojik kapasitesini güçlendirmeye devam ediyor.

SAVUNMA SANAYİİ İHRACATI, 2024'TE BEKLENTİLERİN ÜSTÜNE ÇIKMIŞTI

Türkiye, savunma sanayii alanında sadece üretim yapmakla kalmıyor, aynı zamanda ihracatta da rekorlar kırıyor. Geçtiğimiz yıl ihracat 7,1 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Bu oran, hedeflenen 6,5 milyar doların yüzde 11 üzerinde gerçekleşti.

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ 10 ORDUSU (2025)

Global Firepower (GFP), her yıl olduğu gibi 2025 yılı için de dünyanın en güçlü orduları listesini açıkladı. Ülkelerin askeri personel sayısı, savunma bütçesi, hava ve deniz gücü, lojistik kapasite, teknolojik yetkinlik ve coğrafi avantajları gibi 60'tan fazla kriter baz alınarak yapılan değerlendirmede, küresel askeri dengeler bir kez daha gözler önüne serildi.

Türkiye, aktif asker sayısı bakımından 355 bin 200 personelle önemli bir konumda bulunuyor. Ancak küresel askeri güç sıralaması, sadece personel sayısına göre değil, savunma sanayii, stratejik gücü ve modernizasyon projeleri gibi pek çok farklı unsura dayanarak belirlendi.

Raporda dünyanın en güçlü 10 ordusu şu şekilde sıralandı:

  1. Amerika Birleşik Devletleri – 1 milyon 328 bin aktif asker (PwrIndx 0.0744)
  2. Rusya – 1 milyon 320 bin aktif asker (PwrIndx - 0.0788)
  3. Çin – 2 milyon 35 bin aktif asker (PwrIndx - 0.0788
  4. Hindistan – 1 milyon 455 bin 550 aktif asker (PwrIndx - 0.1184)
  5. Güney Kore – 600 bin aktif asker (PwrIndx - 0.1656)
  6. İngiltere – 184 bin 860 aktif asker (PwrIndx - 0.1785)
  7. Fransa – 200 bin aktif asker (PwrIndx - 0.1878)
  8. Japonya – 247 bin 150 aktif asker (PwrIndx - 0.1839)
  9. Türkiye – 355 bin 200 aktif asker (PwrIndx - 0.1902)
  10. İtalya – 165 bin 500 aktif asker (PwrIndx - 0.2164)
  11. Ek olarak: Almanya - (PwrIndx - 0.2601)

Küresel Askeri Gücü sıralaması, askeri birimlerin miktarı ve finansal statüden lojistik yeteneklere ve coğrafyaya kadar değişen kategorilerle belirli bir ülkenin PowerIndex ('PwrIndx') puanını belirlemek için belli kriterler baz alınarak yapılıyor. Sadece ülkelerin aktif askeri insan gücünü baz almıyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Türk savunma sanayisinde hangi firmalar öne çıkıyor?
Türk savunma sanayii bünyesinde ASELSAN, HAVELSAN, Baykar, TUSAŞ, TEI, ROKETSAN gibi firmalar öne çıkıyor.
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