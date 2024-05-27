Elon Musk'ın '56 milyar dolarlık' maaşına boykot! Tesla'yı uyardılar

27 May 2024 11:18 - Güncelleme : 27 May 2024 11:18

Vekâlet danışmanlığı firması Glass Lewis, Tesla hissedarlarına, İcra Kurulu Başkanı Elon Musk için önerilen 56 milyar dolarlık maaş paketini reddetmeleri çağrısında bulundu. Bu paketin onaylanması durumunda, kurumsal Amerika'da bir CEO için verilen en büyük maaş paketi olacak.

"MAAŞ PAKETİ SORUNLU"

Lewis, bu ödeme paketinin "aşırı büyüklüğü, kullanım üzerindeki seyreltici etkisi ve mülkiyetin yoğunlaşması" gibi nedenlerle sorunlu olduğunu belirtti. Ayrıca Musk'ın X'i (eski adıyla Twitter) satın almasıyla birlikte artan "zaman alan projeler" listesine de dikkat çekti.

Maaş paketini, milyarderle olan yakın ilişkileri nedeniyle defalarca eleştirilere maruz kalan Tesla'nın yönetim kurulu önerdi. Paket, maaş ya da nakit ikramiye içermiyor. Ödüller, Tesla'nın piyasa değerinin 2018'den itibaren 10 yıl içinde 650 milyar dolar artmasına bağlı olarak belirleniyor.

Ocak ayında, Delaware Chancery Mahkemesi Yargıcı Kathaleen McCormick, orijinal maaş paketini iptal etmişti. Musk, daha sonra Tesla'nın merkezini Delaware'den Teksas'a taşımıştı. Glass Lewis, Tesla'nın Teksas'a taşınmasının hissedarlara "belirsiz faydalar ve ek riskler" getirdiğini söyleyerek bu hamleyi de eleştirdi.