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 | Ömer Faruk Dogan

Facebook resmen duyurdu: 30 gün sonra otomatik silinecek, verilerinizi kaybetmemek için dikkat edin

Facebook'ta canlı yayın yapan kullanıcılar dikkat: Meta, Facebook'ta yapılan canlı yayınları artık süresiz saklamayacağını duyurdu. Yeni güncellemeyle birlikte, canlı yayın videolarının 30 gün sonra otomatik olarak silineceğini açıkladı.

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KAYNAK:
The Verge
|
GİRİŞ:
19.02.2025
saat ikonu 11:06
|
GÜNCELLEME:
19.02.2025
saat ikonu 11:06

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından biri olan Facebook, canlı yayın politikasında önemli bir değişikliğe gidiyor. Facebook'un sahibi Meta, veri depolama maliyetlerini azaltmak için canlı yayın videolarının saklanma süresini 30 gün ile sınırlandırdığını açıkladı. Peki halihazırda yayınlanan videolara ne olacak?

CANLI YAYINLAR 30 GÜN SONRA SİLİNECEK

Meta tarafından yapılan açıklamaya göre, Facebook'ta yapılan canlı yayınlar artık yalnızca 30 gün boyunca erişilebilir olacak. Önceden süresiz olarak saklanan bu videolar, belirlenen sürenin sonunda otomatik olarak platformdan kaldırılacak.

Meta'nın açıklaması şu şekilde:

"Çoğu canlı video yayını, yayınlandıktan sonraki ilk birkaç hafta içinde izleniyor. Bu nedenle, canlı videoların Facebook'ta ne kadar süreyle saklanacağını güncelliyoruz. 19 Şubat'tan itibaren, Facebook Sayfalarınız veya profillerinizde yayınlanan canlı videolar 30 gün boyunca tekrar izlenebilir, indirilebilir veya paylaşılabilir. Bu sürenin sonunda ise otomatik olarak kaldırılacaktır."

MEVCUT ESKİ YAYINLAR DA SİLİNECEK

Yeni Facebook video kaldırma politikası yalnızca yeni yayınlar için geçerli değil. Meta, şu anda 30 günden daha eski olan canlı yayınların da aşamalı olarak silineceğini duyurdu. Bu süreçte, kullanıcılar videolarını kaybetmemek için Facebook'un sunduğu indirme araçlarını kullanarak videolarını cihazlarına indirebilecek.

Meta, Facebook'ta canlı yayın yapan kullanıcıları önceden bilgilendireceğini ve içeriklerini indirmeleri için 90 gün süre tanıyacağını belirtti.

FACEBOOK CANLI YAYINLARINIZI NASIL KAYDEDEBİLİRSİNİZ?

Eğer daha önce Facebook'ta bir canlı yayın yaptıysanız ve bu videoları saklamak istiyorsanız, Facebook'tan gelen "Canlı videolarınızı indirin" bildirimine tıklayarak ve ardından "Videoları indir" seçeneğine tıklayarak yayınlarınızın tamamını cihazınıza kaydedebilirsiniz.

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Sıkça Sorulan Sorular

Facebook video indir özelliği sunuyor mu?
Meta, Facebook video indir özelliği doğrudan sunmasa da kullanıcılar, internetteki Facebook video download sitelerini kullanarak videolarını indirebilirler.
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#Teknoloji
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