Akıllı telefon pazarında kamera ve batarya özellikleriyle öne çıkan yeni modeller arasına HONOR Magic 9 Pro Max de katıldı. Çift 200 MP kamera sistemi, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 işlemcisi, 8.800 mAh bataryası ve ARRI destekli video özellikleriyle dikkat çeken telefon, ilk etapta Çin pazarında satışa sunuldu. HONOR Magic 9 Pro Max alınır mı? Ne zaman çıkacak, Türkiye fiyatı ne kadar? Xiaomi ve iPhone karşılaştırması detayları...

HONOR MAGIC 9 PRO MAX NE ZAMAN ÇIKACAK?

HONOR Magic 9 Pro Max, Magic 9 serisinin yeni üst segment modeli olarak Çin'de resmen tanıtıldı. Model, HONOR'un daha önceki amiral gemilerinden farklı olarak Pro Max adıyla konumlandırılırken kamera, video çekimi, ekran ve batarya tarafında yüksek donanım hedefliyor. Çin'deki lansmanla birlikte cihazın teknik özellikleri ve farklı bellek seçenekleri de ortaya çıktı.

Telefonun Çin dışındaki satış planı konusunda ise henüz tüm pazarlar için kesin bir takvim bulunmuyor. Bu nedenle HONOR Magic 9 Pro Max'in Türkiye'de hangi tarihte satışa çıkacağı konusunda kesin bir gün vermek mümkün değil. Türkiye fiyatının da küresel lansman ve yerel satış planının açıklanmasının ardından netleşmesi bekleniyor.

HONOR MAGIC 9 PRO MAX KAMERA ÖZELLİKLERİ

HONOR Magic 9 Pro Max'in en dikkat çekici taraflarından biri kamera sistemi oluyor. Telefonda f/1.57 diyafram açıklığı ve 1/1.28 inç sensör boyutuyla 200 MP ana kamera bulunuyor. Bu kameraya 200 MP periskop telefoto ve 50 MP ultra geniş açı kamera eşlik ediyor. Telefoto kamerada 3.5x optik yakınlaştırma ve optik görüntü sabitleme desteği bulunuyor. Ön tarafta ise farklı en-boy oranlarında çekim yapabilen 55 MP kare sensörlü kamera yer alıyor.

Model yalnızca yüksek megapiksel değerleriyle değil, video tarafındaki profesyonel özellikleriyle de öne çıkıyor. HONOR'un ARRI ile geliştirdiği görüntüleme özellikleri kapsamında ARRI LogC3, ARRI Looks ve profesyonel renk düzenleme seçenekleri sunuluyor. Kamera sisteminde gimbal seviyesine ulaşan görüntü sabitleme ve yapay zeka destekli görüntü işleme özellikleri de bulunuyor.

HONOR MAGIC 9 PRO MAX KAMERA SİSTEMİ

200 MP ana kamera

200 MP periskop telefoto kamera

50 MP ultra geniş açı kamera

55 MP ön kamera

3.5x optik zoom

OIS görüntü sabitleme

ARRI LogC3 video desteği

ARRI Looks renk profilleri

Profesyonel video kayıt seçenekleri

Yapay zeka destekli görüntü işleme

Harici telefoto dönüştürücü lens desteği

HONOR MAGIC 9 PRO MAX EKRAN VE DONANIM ÖZELLİKLERİ

HONOR Magic 9 Pro Max, 6.8 inç OLED ekranla geliyor. Panel 1320 x 2868 piksel çözünürlük sunarken 120 Hz yenileme hızına kadar çıkabiliyor. Ekranın tepe parlaklığı 10.000 nit seviyesine ulaşırken yüksek frekanslı PWM karartma teknolojisi de göz konforu ve düşük ışık kullanımına yönelik özellikler arasında bulunuyor. Cihazın dayanıklılık tarafında ise IP69K sertifikası öne çıkıyor.

Performans tarafında telefona yeni nesil Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 işlemcisi eşlik ediyor. RAM seçenekleri 12 GB ve 16 GB olarak sunulurken depolama tarafında 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri bulunuyor. Depolama birimi UFS 4.1 standardını kullanıyor ve telefon Android 17 tabanlı MagicOS 11 işletim sistemiyle çalışıyor.

HONOR MAGIC 9 PRO MAX ÖZELLİKLERİ

Özellik HONOR Magic 9 Pro Max Ekran 6.8 inç OLED Çözünürlük 1320 x 2868 piksel Yenileme hızı 120 Hz Tepe parlaklık 10.000 nit İşlemci Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 RAM 12 GB / 16 GB Depolama 256 GB / 512 GB / 1 TB Ana kamera 200 MP Telefoto 200 MP Ultra geniş açı 50 MP Ön kamera 55 MP Batarya 8.800 mAh Kablolu şarj 100W Kablosuz şarj 80W Ters şarj 27W İşletim sistemi Android 17 / MagicOS 11 Dayanıklılık IP69K

HONOR Magic 9 Pro Max'in batarya kapasitesi 8.800 mAh olarak açıklanıyor. Silikon-karbon yapıya sahip batarya, amiral gemisi segmentindeki birçok telefona kıyasla yüksek kapasitesiyle öne çıkıyor. Cihazın 100W kablolu hızlı şarj ve 80W kablosuz şarj desteği bulunuyor. Ayrıca 27W ters kablolu şarj özelliğiyle başka cihazların şarj edilmesine de imkan sağlıyor.

Telefonun kamera modülünün yeniden tasarlanmasının nedenlerinden biri de gövde içerisinde daha büyük bir bataryaya alan açılması olarak açıklanıyor. Böylece HONOR, yüksek çözünürlüklü kamera donanımını büyük kapasiteli bir bataryayla bir araya getiriyor. Özellikle uzun süre video çekimi, oyun ve mobil içerik üretimi yapan kullanıcılar için batarya kapasitesi cihazın öne çıkan teknik unsurlarından biri haline geliyor.

HONOR MAGIC 9 PRO MAX FİYATI NE KADAR?

HONOR Magic 9 Pro Max'in Çin fiyatlandırması bellek ve depolama seçeneğine göre değişiyor. Verilen fiyatlar 5.999 yuan seviyesinden başlayıp üst konfigürasyonlarda daha yüksek seviyelere çıkıyor. Bazı paketlerde profesyonel fotoğrafçılık ekipmanlarının da satışa sunulması planlanıyor.

Türkiye için ise henüz resmi bir satış fiyatı açıklanmış değil. Çin fiyatını doğrudan Türk lirasına çevirmek Türkiye'deki nihai satış fiyatını göstermeyeceği için gümrük, vergiler, distribütör maliyetleri ve diğer satış giderleri hesaba katılmadan kesin bir Türkiye fiyatı vermek mümkün değil.

HONOR MAGIC 9 PRO MAX MODELLERİ VE FİYATLANDIRMA

HONOR Magic 9 Pro Max 12 GB + 256 GB

HONOR Magic 9 Pro Max 12 GB + 512 GB

HONOR Magic 9 Pro Max 16 GB + 512 GB

HONOR Magic 9 Pro Max 16 GB + 1 TB

Master Photographer özel paketi

Harici G200 ve G500 telefoto lens seçenekleri

Profesyonel video ve fotoğraf aksesuar paketleri

HONOR MAGİC 9 PRO MAX VE XİAOMİ 18 KARŞILAŞTIRMASI

Xiaomi tarafında 2026 model amiral gemisi ailesi de yeni nesil donanımla geliyor. Xiaomi 18 Pro ve Xiaomi 18 Pro Max Çin'de tanıtılırken cihazlarda Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, Android 17 tabanlı HyperOS 4 ve yüksek çözünürlüklü ekranlar kullanılıyor. Xiaomi 18 Pro Max modelinde 6.9 inç ekran bulunurken serinin dikkat çeken özelliklerinden biri de kamera modülünün çevresine yerleştirilen arka ekran oldu.

Standart Xiaomi 18 için ise mevcut bilgiler daha sınırlı. Küresel modelin sertifikasyon kayıtlarında 256 GB ve 512 GB depolama seçenekleri ile IP68 dayanıklılık bilgileri görülürken 100W şarj desteğine işaret eden bir adaptör de listeleniyor. Standart Xiaomi 18'in çıkış takvimi ve tüm teknik özellikleri konusunda resmi bilgilerin tamamlanması bekleniyor.

Özellik HONOR Magic 9 Pro Max Xiaomi 18 Pro Max Ekran 6.8 inç OLED 6.9 inç AMOLED İşlemci Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 RAM 12 / 16 GB 12 / 16 GB seçenekleri Ana kamera 200 MP 200 MP sınıfı kamera sistemi Telefoto 200 MP 200 MP sınıfı telefoto Batarya 8.800 mAh 8.500 mAh civarı Kablolu şarj 100W 100W İşletim sistemi Android 17 / MagicOS 11 Android 17 / HyperOS 4 Öne çıkan özellik ARRI video özellikleri Arka ekran ve Privacy Display Çin çıkışı Eylül 2026 Eylül 2026

HONOR MAGIC 9 PRO MAX VE IPHONE 18 KARŞILAŞTIRMASI

Apple'ın 2026 model iPhone ailesinde farklı bir çıkış takvimi uygulanıyor. iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max Eylül 2026'da satışa çıkarken standart iPhone 18 aynı dönemde tanıtılmadı. Güncel bilgilere göre standart iPhone 18'in 2027 ilkbaharında iPhone 18e ve yeni nesil iPhone Air ile birlikte piyasaya çıkması bekleniyor. Apple ise standart model için henüz resmi bir çıkış tarihi açıklamış değil.

iPhone 18 Pro Max tarafında ise Apple'ın A20 Pro işlemcisi, değişken diyaframlı 48 MP ana kamera, yeni nesil termal yönetim ve iOS 27 özellikleri öne çıkıyor. Apple, iPhone 18 Pro Max'in önceki nesillere göre önemli bir pil ömrü artışı sunduğunu açıklıyor. Buna karşılık HONOR Magic 9 Pro Max daha yüksek batarya kapasitesi, çift 200 MP kamera ve ARRI destekli profesyonel video araçlarıyla farklı bir donanım yaklaşımı sunuyor.

Özellik HONOR Magic 9 Pro Max iPhone 18 Pro Max Standart iPhone 18 Çıkış Eylül 2026 Çin Eylül 2026 2027 ilkbaharı bekleniyor İşlemci Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 A20 Pro A20 bekleniyor Ana kamera 200 MP 48 MP 48 MP olması bekleniyor Telefoto 200 MP Çoklu kamera sistemi Bilgiler sınırlı Batarya 8.800 mAh Apple kapasiteyi açıklamıyor Henüz açıklanmadı Kablolu şarj 100W Hızlı şarj Henüz açıklanmadı İşletim sistemi Android 17 / MagicOS 11 iOS 27 iOS 27 bekleniyor Video ARRI LogC3 ve ARRI Looks Pro video özellikleri Ayrıntılar bekleniyor

HONOR MAGIC 9 PRO MAX ALINIR MI?

HONOR Magic 9 Pro Max'in teknik özellikleri değerlendirildiğinde cihazın öne çıkan başlıkları çift 200 MP kamera sistemi, 8.800 mAh batarya, 100W kablolu ve 80W kablosuz şarj, 10.000 nit ekran parlaklığı ve ARRI destekli profesyonel video özellikleri olarak sıralanıyor. Telefon özellikle kamera ve video özelliklerini ön planda tutan bir amiral gemisi olarak konumlandırılıyor.

Cihazı değerlendiren kullanıcıların Türkiye fiyatı, resmi Türkiye garantisi, küresel yazılım sürümü ve Türkiye'deki satış tarihi gibi noktaları da beklemesi gerekiyor. Bu bilgiler netleşmeden Çin fiyatı üzerinden Türkiye'deki nihai satış fiyatını belirlemek mümkün değil. Teknik özellikler açısından ise HONOR Magic 9 Pro Max, Xiaomi 18 serisi ve iPhone 18 ailesiyle doğrudan karşılaştırılabilecek üst segment bir model olarak öne çıkıyor.

HONOR MAGIC 9 PRO MAX MODEL LİSTESİ

HONOR'un yeni serisinde farklı kullanıcı ihtiyaçlarına hitap eden modeller bulunuyor. Magic 9 Pro Max özellikle kamera ve profesyonel çekim özelliklerini merkeze alırken serinin diğer modelleri farklı batarya ve donanım kombinasyonlarıyla ayrılıyor. Magic 9 Pro Max'in yanı sıra Magic 9 ve Magic 9 Super Edition da aynı dönemde tanıtıldı.

HONOR Magic 9

HONOR Magic 9 Pro Max

HONOR Magic 9 Super Edition

HONOR Magic 9 Pro Max Master Photographer paketi

Magic 9 Pro Max'in 8.800 mAh bataryası bulunurken Super Edition modelinde 11.000 mAh kapasiteye ulaşan bir batarya kullanılıyor. Böylece HONOR aynı seri içerisinde kamera odaklı Pro Max ve daha yüksek batarya kapasitesine odaklanan Super Edition gibi farklı kullanım senaryoları oluşturuyor.