Instagram'dan yeni açıklamasında "Devam edeceğiz" vurgusu

13 Ağustos 2024 20:37 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 20:49

Instagram'ın Türkiye'nin katalog suçları ve sansürü gerekçe göstererek bir hafta erişim engeliyle tutulmasının ardından Meta yetkilileri süreci değerlendirdi.

Meta Sözcüsü konuyla ilgili İngiliz haber ajansı Reuters'a yaptığı yazılı açıklamada, instagram'ın Türkiye'de yeniden erişime açılmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, "Yetkililerle diyalog halindeyiz ve ihlal içeren içerik ve hesaplar hakkında aksiyon almaya devam edeceğiz" dedi.

Sözcü bunun, kurumun Tehlikeli Örgütler ve Kişiler Politikası'nı ihlal eden içeriğin kaldırılmasını ve gerektiğinde haber değeri taşıyan içeriklere dair izinlerin uygulanmasını da içerdiğini belirtti.