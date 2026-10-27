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iOS 27.2 güncellemesi yayınlandı: iPhone'larda 160’tan fazla güvenlik açığı kapatıldı

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 17:40
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 17:40
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1
iOS 27.2 güncellemesi yayınlandı: iPhone'larda 160’tan fazla güvenlik açığı kapatıldı

Apple, iOS 27.2 güncellemesi ile iPhone'larda 160'tan fazla güvenlik açığını düzeltti. Apple Intelligence üzerinden hassas verilere uzaktan erişilmesine yol açacak bir problem ile kullanıcıların gerçek e-posta adreslerini açığa çıkaran Hide My Email hatası da giderilen sorunlar arasında yer aldı.

2
iOS 27.2 güncellemesi yayınlandı: iPhone'larda 160’tan fazla güvenlik açığı kapatıldı

Güncellemeyle WebKit bileşenindeki 30'dan fazla güvenlik açığı kapatılırken çekirdek sisteminde tespit edilen yaklaşık 15 hata da düzeltildi. Apple, açıkların herhangi birinin siber saldırılarda kullanıldığına ilişkin bilgi paylaşmadı.

3
iOS 27.2 güncellemesi yayınlandı: iPhone'larda 160’tan fazla güvenlik açığı kapatıldı

Bununla birlikte güncelleme yapmayan cihazlar, olası saldırılara karşı savunmasız kalabilir.

4
iOS 27.2 güncellemesi yayınlandı: iPhone'larda 160’tan fazla güvenlik açığı kapatıldı

Güvenlik açıklarının bir bölümünün keşfi, iPhone Duo'yu piyasaya çıktığı gün jailbreak yapan ve iOS 27.0.1 için kalıcı jailbreak yöntemini gösteren Calif ekibine atfedildi.

5
iOS 27.2 güncellemesi yayınlandı: iPhone'larda 160’tan fazla güvenlik açığı kapatıldı

Calif araştırmacısı Stefan Esser, kısa süre önce yaptığı açıklamada, jailbreak işleminde kullanılan güvenlik açıklarının çoğunun iOS 27.2 ile giderildiğini belirtti.

6
iOS 27.2 güncellemesi yayınlandı: iPhone'larda 160’tan fazla güvenlik açığı kapatıldı

iOS güncellemelerinde giderilen güvenlik açıklarının sayısı da yapay zeka modellerinin güvenlik sorunlarını tespit etme becerilerinin gelişmesiyle artmaya devam ediyor. Anthropic Research üç güvenlik düzeltmesinde katkı sahibi olarak gösterilirken dört düzeltmede OpenAI'ın adı yer aldı.

7
iOS 27.2 güncellemesi yayınlandı: iPhone'larda 160’tan fazla güvenlik açığı kapatıldı

Öte yandan Apple, iOS 27'ye henüz geçmeyen cihazlar için iOS 26.7.2 güncellemesini de yayınladı.

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