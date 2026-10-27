iOS 27.2 güncellemesi yayınlandı: iPhone'larda 160’tan fazla güvenlik açığı kapatıldı

iOS güncellemelerinde giderilen güvenlik açıklarının sayısı da yapay zeka modellerinin güvenlik sorunlarını tespit etme becerilerinin gelişmesiyle artmaya devam ediyor. Anthropic Research üç güvenlik düzeltmesinde katkı sahibi olarak gösterilirken dört düzeltmede OpenAI'ın adı yer aldı.