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Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 13:30
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 13:33

Kart bilgilerinizi emanet ettiğiniz yapay zeka başınıza bela olabilir! Uzman isimden kritik uyarı

Bilişim Uzmanı Hakan Topuzoğlu, kullanıcıların yerine alışveriş ve ödeme yapabilen yapay zeka ajanlarının ele geçirilebileceği konusunda uyardı. Ele geçirilen sistemler üzerinden sahte siparişler oluşturularak dolandırıcılık yapılabileceğini belirtti.

Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 13:30
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 13:33

Bilişim Uzmanı Hakan Topuzoğlu, kullanıcıların yerine ürün seçip ödeme yapabilen ajanlarının ele geçirilebileceğini belirterek, güçlü şifre ve iki faktörlü doğrulama gibi güvenlik önlemlerinin çok önemli olduğunu belirtti.

Kart bilgilerinizi emanet ettiğiniz yapay zeka başınıza bela olabilir! Uzman isimden kritik uyarı

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Topuzoğlu, bazı platformlarında yapay zeka ile alışveriş yapılabildiğini söyleyerek, yapay zeka ajanları tarafından oluşabilecek tehlikelere karşı uyarılarda bulundu. Topuzoğlu, "Yerinize alışveriş yapan yapay zeka ajanları ele geçirilebilir" dedi.

Kart bilgilerinizi emanet ettiğiniz yapay zeka başınıza bela olabilir! Uzman isimden kritik uyarı

"OLMAZ DEDİĞİMİZ HER ŞEYİ YAŞIYORUZ"

Teknolojinin geldiği noktada artık insanların yerine ürün seçebilen ve sipariş edebilen yapay zeka aracılı alışverişin ortaya çıktığını söyleyen Hakan Topuzoğlu, "Aslında filmlerde gördüğümüz ya da olmaz dediğimiz her şeyi bizzat yaşıyoruz. İşte en son da yapay zekanın hayatımızın her yerine girmesinin akabinde yapay zeka aracılı alışveriş diye Türkçeleştirebileceğimiz Agentic pazarlama ya da ticaret ortaya çıktı" diye konuştu.

"Bu ne demek? Artık makinelerin alışverişi makinelerin ödemesi yani M2M diye söylüyorlar" ifadesini kullanan Topuzoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Burada siz bir ürün almak istiyorsunuz, ürünü tarif ediyorsunuz yapay zeka aracına ve gidiyor o buna uygun olan internet sitesinden ürünü buluyor, sipariş ediyor, sizin yerinize ödemeyi yapıyor, ürün kapınıza kadar gelmiş oluyor. Bizim komut verdiğimiz sistemin karşısında da yine bir makine var. Artık makineler kendi arasında anlaşıyorlar ve gün sonunda ya da ay sonunda belli dönemlerde sadece insanlar bu raporları inceliyor. Bu şekilde anlatınca tabi kulağa çok hoş geliyor. Böyle bir yoğunluk içerisinde, hatta cihazlarımıza entegre ederek yapay zekayı ‘kırtasiye ürünü bitti hemen git bunu kendin sipariş et’ gibi otomasyonlar da yapılabilecek olması çok büyük bir zaman tasarrufu gibi gözükse de tabi ki yine burada da birtakım zafiyetler mevcut."

Topuzoğlu, diğer cihazlar gibi alışveriş yapabilen yapay zeka ajanlarının da hack edilerek ele geçirilebileceğini söyleyerek, "Şöyle ki, nasıl ki diğer cihazlar hacklenebiliyorsa, ele geçirilebiliyorsa yine bu bizim ajan dediğimiz yapay zeka alışveriş araçları da ele geçirilerek bizim yerimize siparişler oluşturulup bu şekilde sahte siparişlerle dolandırıcılık faaliyetleri de gerçekleştirilebilir. Biz bir ürünü aldığımız zaman olduğu gibi kullanıyoruz. Genelde varsayılan şifreleriyle ya da varsayılan ayarlarıyla kullanıyoruz. Mutlaka bu işlemi yapacağımız zaman da ayarları kendimize göre düzenlemeliyiz. Şifrelerimizi daha güvenli hale getirmeliyiz. Burada sürekli kontrol mekanizmasının çalışması da çok önemli. Yani öyle ki günümüzde bir cihaz alıyoruz şifresini değiştirme ihtiyacı hissetmiyoruz. İşte bu yine yapay zeka aracılığı ticarette de eğer biz yapay zeka paneline girdiğimiz şifreleri güvenli bir şekilde iki faktör güvenlik gibi algoritmalarla eğer gerekli önlemleri almadıysak kolay bir şekilde ele geçirilir ve başkaları bizim yerimize bu işlemi yapabilir" ifadelerini kullandı.

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ETİKETLER
#yapay zeka
#alışveriş
#Hakan Topuzoğlu
#Agentic Pazarlama
#M2m
#Teknoloji
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