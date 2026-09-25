Microsoft geri vitese taktı: İki yıl önce övdüğü Copilot+ PC’yi artık anmıyor

Microsoft ve Qualcomm'un 2024 yılında büyük beklentilerle duyurduğu Copilot+ PC markası, 2 yılın ardından sessizce geri plana itiliyor. Microsoft'un 2026 yılında piyasaya sürdüğü Surface modellerinde Copilot+ PC ifadesine ürün adlarında yer verilmedi.

Copilot+ PC kategorisi, Windows tarafında yapay zeka odaklı yeni nesil bilgisayarlar için belirlenen teknik gereksinimleri temsil etmek üzere ortaya çıkmıştı. Belirlenen kriterlerini karşılayan cihazlara bazı özel yapay zeka özelliklerinin sunulması planlanıyordu.

Ancak markanın piyasaya çıkışı beklendiği gibi gerçekleşmedi. Copilot+ PC'lerin en önemli özelliklerinden biri olarak duyurulan Recall, güvenlik araştırmacılarının özelliğe yönelik ciddi eleştirilerinin ardından ertelendi. Microsoft böylelikle yeni bilgisayarlarını öne çıkarmayı planladığı temel yapay zeka işlevlerinden biri olmadan satışa sunmak zorunda kaldı.

Aradan geçen iki yıl içerisinde bilgisayar üreticilerinin Copilot+ PC ifadesini pazarlama materyallerinden ve ürün isimlerinden çıkardığı görülüyor. Microsoft’un 2026 yılında tanıttığı Surface bilgisayarlarında da önceki yıllardaki modellerin aksine bu ifadeye ürün adlarında yer verilmiyor. Copilot+ uyumluluğuna ilişkin bilgiler ise teknik özellik sayfalarında bulunabiliyor.

MİCROSOFT: "BUNLARA COPILOT+ PC DEMİYORUZ"

Snapdragon Summit etkinliğinde konuyla ilgili açıklama yapan Microsoft Surface Kurumsal Başkan Yardımcısı Brett Ostrum, yeni Surface cihazlarının Copilot+ PC olarak adlandırılmadığını doğruladı.

Ostrum, "Bunlara Copilot+ PC demiyoruz. Copilot+ cihazlarının ne olduğuna ilişkin önceki kriterlerimizin tüm gereksinimlerini karşılıyorlar. Uçta yapay zeka ve hibrit bir çözüm sunabilme anlatısına odaklanmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Dolayısıyla Microsoft teknik standartlardan vazgeçmiş değil. Şirket yalnızca bu standartları Copilot+ PC markası altında öne çıkarma yaklaşımından uzaklaşmış durumda.