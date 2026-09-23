Lansmanı yaptıldı! Xiaomi 18 Pro Max Türkiye ne zaman çıkacak? Xiaomi 18 Pro mu daha iyi iPhone 18 mi?

Xiaomi'nin yeni amiral gemisi serisi için beklenen tarih geldi. Xiaomi 18 Pro ve Xiaomi 18 Pro Max, 23 Eylül 2026'da Çin'de düzenlenecek etkinlikle tanıtılacak. Çift 200 MP Leica kamera, 7.000 mAh ve 8.500 mAh batarya seçenekleri ve yapay zeka destekli arka ekran gibi özellikleriyle dikkat çeken Xiaomi 18 Pro serisi, iPhone 18 Pro ile de karşılaştırılıyor. Peki, Xiaomi 18 Pro Max ne zaman çıkacak, Xiaomi 18 Pro mu daha iyi iPhone 18 mi? İşte iki amiral gemisi telefonun özellikleri ve karşılaştırması...

XIAOMI 18 PRO MAX NE ZAMAN ÇIKACAK?

Xiaomi 18 Pro ve Xiaomi 18 Pro Max, 23 Eylül 2026 Çarşamba günü Çin'de düzenlenecek lansman etkinliğinde tanıtılacak. Xiaomi, yeni seriyi "Full Upgrade" sloganıyla duyuruyor. Lansmanın ardından telefonların hangi ülkelerde satışa çıkacağı ve küresel satış takvimiyle ilgili detayların açıklanması bekleniyor.

Xiaomi 18 Pro serisinin küresel pazarlara çıkışının ise Çin lansmanından daha sonraki bir tarihte gerçekleşmesi bekleniyor. Türkiye satış tarihi ve fiyatı konusunda ise resmi açıklama bulunmuyor.

XIAOMI 18 PRO'NUN ÖZELLİKLERİ

Xiaomi 18 Pro, şirketin yeni amiral gemisi serisinin standart Pro modeli olarak öne çıkıyor. Xiaomi'nin paylaşımlarında cihazın yatay kamera modülü ve arka ekran tasarımını koruyacağı, ancak kamera ile arka ekranın artık aynı hizada olacağı görülüyor.

Telefonun öne çıkan özellikleri arasında Leica imzalı kamera sistemi, yüksek kapasiteli batarya, yeni nesil işlemci ve yapay zeka destekli arka ekran bulunuyor.

Xiaomi ayrıca arka ekrana yeni kullanım alanları ekliyor. Kullanıcılar yapay zeka yardımıyla arka ekran için uygulama kartları oluşturabilecek. Zamanlayıcı, su tüketimi takibi ve kelime ezberleme gibi farklı işlevlerin de bu ekranda kullanılabileceği belirtiliyor.

XIAOMI 18 PRO MAX BATARYASI KAÇ SAAT?

Serinin en dikkat çeken noktalarından biri batarya kapasitesi olacak. Paylaşılan bilgilere göre Xiaomi 18 Pro'nun 7.000 mAh, Xiaomi 18 Pro Max'in ise 8.500 mAh kapasiteli bataryaya sahip olması bekleniyor.

Bu kapasite, özellikle uzun süre video izleyen, oyun oynayan veya yoğun şekilde telefon kullanan kişiler açısından serinin önemli özelliklerinden biri olacak.

XIAOMI 18 PRO'NUN KAMERASI KAÇ MP?

Xiaomi 18 Pro serisinde Leica destekli gelişmiş bir kamera sistemi kullanılacak. Seride 200 MP çözünürlüklü ana kamera ve 200 MP çözünürlüklü periskop telefoto kamera bulunması bekleniyor.

Ana kamerada düşük ışık koşullarında dinamik aralığı artırmaya yönelik LOFIC teknolojisinin kullanılması da serinin kamera tarafındaki dikkat çeken yenilikleri arasında yer alıyor.

XIAOMI 18 PRO MU iPHONE 18 Mİ?

Xiaomi 18 Pro ile iPhone 18 Pro'yu karşılaştırırken yalnızca megapiksel değerlerine bakmak yeterli değil. İki telefon farklı donanım ve yazılım yaklaşımı sunuyor.

Apple'ın resmi açıklamasına göre iPhone 18 Pro, A20 Pro işlemciden güç alıyor. Telefonda değişken diyaframlı 48 MP Fusion ana kamera bulunuyor. Apple ayrıca yeni nesil buhar haznesiyle sürdürülebilir performansı artırdığını belirtiyor.

Xiaomi 18 Pro ise kamera çözünürlüğü, batarya kapasitesi ve arka ekran gibi donanım özellikleriyle öne çıkıyor. Özellikle 200 MP ana kamera ve 200 MP periskop telefoto kamera, kağıt üzerindeki kamera donanımı açısından Xiaomi'yi oldukça iddialı bir noktaya taşıyor.

KAMERA

Xiaomi 18 Pro, 200 MP ana kamera + 200 MP periskop telefoto kombinasyonuyla yüksek çözünürlüklü fotoğraf ve yakınlaştırma özelliklerine odaklanıyor.

iPhone 18 Pro'da ise değişken diyaframlı 48 MP Fusion ana kamera bulunuyor. Apple, değişken diyafram sayesinde özellikle fotoğraf ve video çekiminde daha fazla kontrol sağlandığını belirtiyor.

Dolayısıyla Xiaomi'nin avantajı kağıt üzerindeki sensör çözünürlüğü ve telefoto donanımında öne çıkarken, iPhone 18 Pro değişken diyafram, hesaplamalı fotoğrafçılık ve video özelliklerine ağırlık veriyor.

PERFORMANS

iPhone 18 Pro, Apple'ın yeni A20 Pro işlemcisini kullanıyor. Apple, yeni çip ve buhar haznesi sayesinde sürdürülebilir performansın önceki nesle göre önemli ölçüde yükseldiğini açıklıyor.

Xiaomi 18 Pro'nun da Qualcomm'un yeni nesil amiral gemisi platformuyla gelmesi bekleniyor. Ancak Xiaomi'nin lansman öncesinde işlemcinin tüm ayrıntılarını açıklaması beklenirken, kesin performans karşılaştırması için iki telefonun aynı testlerde değerlendirilmesi gerekiyor.

BATARYA

Batarya kapasitesi tarafında Xiaomi 18 Pro'nun 7.000 mAh, Xiaomi 18 Pro Max'in ise 8.500 mAh kapasiteyle gelmesi bekleniyor.

Apple ise iPhone 18 Pro Max için bir iPhone Pro modelindeki en uzun pil ömrünü sunduğunu belirtiyor. Apple'ın açıklamasına göre iPhone 18 Pro Max, eSIM-only versiyonda 45 saate kadar video oynatma süresine ulaşabiliyor.

Burada doğrudan mAh karşılaştırması yapmak doğru olmayacağı için gerçek kullanım testlerinin sonuçları beklenmeli.

YAPAY ZEKA

Yapay zeka konusunda iki şirket de farklı bir yaklaşım sergiliyor.

Xiaomi 18 Pro'nun arka ekranı yapay zeka tarafından oluşturulan uygulama kartlarını destekliyor. Böylece kullanıcılar arka ekranı yalnızca bildirim veya görsel göstermek için değil, farklı küçük işlevler için de kullanabilecek.

iPhone 18 Pro ise iOS 27 ile Apple Intelligence özelliklerini sunuyor. Apple'ın yeni nesil yapay zeka sistemi işletim sistemine ve uygulamalara entegre ediliyor.

XIAOMI 18 PRO MU, IPHONE 18 PRO MU?

İki modelin güçlü olduğu alanlar farklı. Xiaomi 18 Pro; yüksek çözünürlüklü kamera sistemi, yüksek kapasiteli bataryası ve yapay zeka destekli arka ekranıyla dikkat çekiyor. iPhone 18 Pro ise A20 Pro işlemcisi, değişken diyaframlı kamera sistemi, iOS 27 ve Apple Intelligence özellikleriyle öne çıkıyor.

Bu nedenle iki telefonu yalnızca tek bir teknik özellik üzerinden karşılaştırmak yerine kamera, batarya, performans, yapay zeka ve işletim sistemi tercihleri üzerinden değerlendirmek gerekiyor.

XIAOMI 18 PRO MAX NE ZAMAN TÜRKİYE'YE GELECEK?

Xiaomi 18 Pro Max'in Türkiye satış tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. Telefonun ilk olarak 23 Eylül 2026'da Çin'de tanıtılması planlanıyor. Küresel lansman ve Türkiye satış takviminin Xiaomi tarafından ilerleyen dönemde açıklanması bekleniyor.

IPHONE 18 PRO TÜRKİYE FİYATI

Apple'ın Türkiye'deki resmi fiyatlandırmasına göre iPhone 18 Pro'nun başlangıç fiyatı 137.999 TL, iPhone 18 Pro Max'in başlangıç fiyatı ise 149.999 TL olarak açıklandı. Her iki model de 256 GB, 512 GB, 1 TB ve 2 TB depolama seçenekleriyle sunuluyor.