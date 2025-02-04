Samsung güncelleme desteğini üç telefonu için azalttı: İşte etkilenen modeller

04 Şubat 2025 16:42 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 16:42

Samsung, Galaxy S21, S21+ ve S21 Ultra modelleri için aylık güvenlik güncellemelerini sonlandırarak bu cihazları üç ayda bir güncelleme programına aldı. Ayrıca Android 15 ve One UI 7 sürümü bu serinin alacağı son büyük yazılım güncellemesi olacak.

Samsung, Galaxy cihazları için düzenli güvenlik güncellemeleri sunmaya devam ediyor. Ancak şirketin güncelleme politikası doğrultusunda eskiyen modeller için güncelleme sıklığı zamanla azalıyor. Son olarak Güney Koreli teknoloji devi, Galaxy S21 serisine (FE modeli hariç) aylık güvenlik güncellemeleri vermeyi bıraktığını açıkladı.

GALAXY S21 SERİSİ ARTIK ÜÇ AYDA BİR GÜNCELLEME ALACAK

Samsung'un yazılım güncellemeleri destek sayfasındaki değişikliğe göre Galaxy S21, S21 Plus ve S21 Ultra modelleri artık yılda dört kez güvenlik alacak. Ocak 2021'de piyasaya sürülen bu cihazlar, 4 yıllık aylık güncelleme desteğini Ocak 2025 itibarıyla tamamladı. Şimdi ise Ocak 2026'ya kadar üç ayda bir güncellenmeye devam edecekler.

ANDROİD 15 SON BÜYÜK GÜNCELLEME OLDU

Galaxy S21 serisi, Samsung'un güncelleme politikası kapsamında dört büyük Android güncellemesi ve beş yıllık güvenlik desteği alıyor. Bu doğrultuda, Android 12 ile piyasaya sürülen cihazlar, Android 15 ile son büyük güncellemesini alacak. One UI 7 ile birlikte gelecek olan Android 15, Galaxy S21 modelleri için son büyük yazılım yükseltmesi olacak.

GALAXY S21 FE DAHA UZUN GÜNCELLEME ALACAK

Öte yandan, Samsung'un Galaxy S21 FE modeli her ay güvenlik güncellemesi almaya devam edecek. S21 FE, ana S21 serisinden sonra piyasaya sürülmüştü.