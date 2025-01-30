Sıradan telefonlarla uzaydan görüntülü görüşme yaptılar: Dünyada bir ilk

30 Ocak 2025 14:48 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 15:03

Vodafone, AST SpaceMobile ile iş birliği yaparak sıradan 4G ve 5G akıllı telefonlarla uzaydan dünyanın ilk video görüşmesini başarıyla gerçekleştirdi. Bu teknoloji, özel uydu telefonlarına ihtiyaç duymadan kullanıcıların doğrudan akıllı telefonlarıyla uydu bağlantısı kurmasına olanak tanıyor.

Mobil iletişim alanında büyük bir atılım gerçekleşti. Vodafone, dünyanın ilk uzaydan video görüşmesini başarıyla tamamladığını duyurdu. Üstelik daha da etkileyici olan ise bunun, özel uydu telefonları yerine sıradan 4G ve 5G akıllı telefonlar kullanılarak yapılmış olması.

UYDU TELEFONLARINA İHTİYAÇ DUYMADILAR

Vodafone'un geliştirdiği yeni teknoloji sayesinde, kullanıcılar artık cep telefonlarını tıpkı kara bazlı ağlarda olduğu gibi kullanarak video görüşmeleri yapabilecek, sosyal medya platformlarına erişebilecek ve mesaj gönderebilecek.

Geleneksel uydu hizmetleri genellikle özel uydu telefonları veya harici terminaller gerektirirken, Vodafone'un sunduğu bu yeni teknoloji sayesinde kullanıcılar herhangi bir ekstra cihaza ihtiyaç duymadan, sıradan akıllı telefonlarıyla bağlantı kurabilecek. Sistem, tıpkı mevcut 4G veya 5G ağları gibi çalışarak yer tabanlı baz istasyonları ile uydu bağlantıları arasında kesintisiz geçiş yapabiliyor.

Gelişme, Vodafone'un, kullanıcıların telefonlarından gelen sinyalleri yöneterek İngiltere merkezli şirketin iş ortağı AST SpaceMobile'ın BlueBird uyduları aracılığıyla iletişimi sağlayan yeni "uzaydan yeryüzüne iletişim geçidi" merkezinde duyuruldu.

GALLER'DEKİ BİR DAĞLIK BÖLGEDEN GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME

Etkinlikte, astronot Tim Peake ve Vodafone Grup CEO'su Margherita Della Valle de hazır bulundu. Vodafone mühendisi Rowan Chesmer, teknolojiyi test ederek uzay tabanlı ilk video görüşmesini, daha önce hiçbir kapsama alanına sahip olmayan Galler'deki ücra bir dağlık bölgeden gerçekleştirdi.

Margherita Della Valle, Vodafone'un konumdan bağımsız olarak herkes için bağlantı sağlama konusundaki kararlılığını vurguladı. Şirketin Avrupa 5G ağının, daha önce erişimi olmayan bölgelere mobil bağlantı getirecek olan en son uydu teknolojisiyle tamamlandığını belirtti. Uzayda uzun süre geçiren astronot Tim Peake ise, izole ortamlarda iletişim kurmanın ne kadar önemli olduğunu belirtti.

Bu ilkbaharda yapılacak testlerin ardından Vodafone, uydu hizmetini bu yılın sonlarında ve 2026'ya kadar Avrupa'da ticari olarak sunmayı planlıyor.