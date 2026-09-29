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Avatar
Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 19:09
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 19:12

Spotify düzeldi mi, ne zaman düzelecek?

Spotify kullanıcıları 29 Eylül 2026 Salı akşam saatlerinde platforma erişim, şarkıların oynatılması, arama ve hesap girişi gibi işlemlerde sorun yaşamaya başladı. Spotify çöktü mü? Spotify şarkılar neden çalmıyor?

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
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Spotify düzeldi mi, ne zaman düzelecek?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 19:09
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 19:12

verilerinde kısa süre içerisinde çok sayıda hata bildirimi görülürken da yaşanan problemin farkında olduğunu ve teknik ekiplerin sorunu araştırdığını açıkladı. Spotify çöktü mü? Spotify şarkılar neden çalmıyor?

HABERİN ÖZETİ

Spotify düzeldi mi, ne zaman düzelecek?

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Spotify'da 29 Eylül 2026 Salı akşam saatlerinde erişim ve şarkı çalmama sorunları yaşanmış, şirket sorunun farkında olduğunu ve teknik ekiplerin inceleme yaptığını açıklamıştır.
Milyonlarca kişinin kullandığı Spotify'da erişim problemleri yaşanmıştır.
Kullanıcılar uygulamanın açılmadığını, giriş yapılamadığını, şarkıların çalmadığını bildirmiştir.
Downdetector'da kısa sürede çok sayıda hata bildirimi görülmüştür.
Sorunun kullanıcı internet bağlantısından ziyade Spotify'ın hizmet altyapısındaki teknik bir sorunla ilişkili olabileceği belirtilmiştir.
Spotify'ın tamamen ne zaman normale döneceğine dair kesin bir saat verilmemiştir.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

SPOTİFY DÜZELDİ Mİ?

Milyonlarca kişinin müzik ve podcast dinlemek için kullandığı Spotify'da 29 Eylül 2026 Salı günü akşam saatlerinde erişim problemleri meydana geldi. Kullanıcıların bir bölümü uygulamanın açılmadığını belirtirken bazı kullanıcılar Spotify'a giriş yapamadıklarını, şarkıları arayamadıklarını veya seçtikleri parçaların oynatılmadığını bildirdi. Bazı kullanıcılarda ise uygulama açılmasına rağmen içeriklerin yüklenmediği ve bağlantı hatalarının ortaya çıktığı görüldü.

Spotify düzeldi mi, ne zaman düzelecek?

Yaşanan problemler kısa süre içerisinde çok sayıda kullanıcı tarafından bildirilmeye başlandı. Downdetector üzerinde Spotify'a ilişkin hata raporlarında belirgin bir artış görülürken sorunların uygulama, sunucu bağlantısı, giriş ve müzik oynatma gibi farklı alanlarda yoğunlaştığı görüldü. Gün içerisinde dünya genelinde on binlerce kullanıcı tarafından sorun bildirildiği aktarıldı.

SPOTİFY ŞARKILAR NEDEN ÇALMIYOR?

Kullanıcıların bildirdiği sorunlar farklı şekillerde ortaya çıktı. Özellikle mobil uygulamayı kullanan bazı kişiler Spotify'ın açılmadığını veya uygulama içerisinde içeriklerin yüklenmediğini ifade etti. Bazı kullanıcılarda ise uygulama açılmasına rağmen şarkı arama ve oynatma işlevlerinin çalışmadığı görüldü.

Spotify düzeldi mi, ne zaman düzelecek?

Yaşanan kesintinin yalnızca tek bir cihaz veya işletim sistemiyle sınırlı olmadığına ilişkin kullanıcı raporları da bulunuyor. Bazı kullanıcıların mobil uygulamada sorun yaşarken masaüstü sürümünde Spotify'ı kullanabildiği, bazı kullanıcıların ise hem uygulamada hem de web üzerinden erişim problemiyle karşılaştığı bildirildi. 

TARİHSAATSPOTIFY'DA YAŞANAN DURUM
29 Eylül 2026Sabah saatleriFarklı bölgelerden erişim ve oynatma sorunları bildirilmeye başladı
29 Eylül 2026Öğle saatleriHata bildirimlerinde belirgin artış görüldü
29 Eylül 202617.00 sonrasıTürkiye'de kullanıcıların erişim ve oynatma sorunları gündeme geldi
29 Eylül 2026Akşam saatleriUygulama, giriş, sunucu bağlantısı ve şarkı oynatma sorunları raporlandı
29 Eylül 2026Güncel durumSpotify sorunun farkında olduğunu ve inceleme yaptığını belirtti

SPOTIFY NE ZAMAN DÜZELECEK?

Spotify'daki erişim probleminin kesin nedeni henüz açıklanmış değil. Mevcut veriler sorunun kullanıcıların internet bağlantısından kaynaklanan tekil bir problemden ziyade Spotify'ın hizmet altyapısında yaşanan geniş kapsamlı bir teknik sorunla ilişkili olabileceğini gösteriyor. 

Spotify düzeldi mi, ne zaman düzelecek?

Spotify'ın tamamen ne zaman normale döneceğine ilişkin henüz kesin bir saat verilmedi. Şirketin teknik ekiplerinin yaşanan problemi araştırdığı bilinirken kesintinin nedeni ve tahmini çözüm zamanı konusunda resmi olarak paylaşılmış bir takvim bulunmuyor. Bu nedenle Spotify'ın belirli bir saatte kesin olarak düzeleceğini söylemek mümkün değil.

Yaşanan kesintilerde hizmetler bölgesel veya kademeli olarak normale dönebiliyor. Nitekim bazı kullanıcıların Spotify'ı kullanabildiğini, bazı kullanıcıların ise aynı saatlerde uygulamaya erişemediğini bildirmesi problemin tüm hesapları aynı şekilde etkilemediğini gösteriyor. Güncel raporlarda da farklı cihazlarda farklı sorunların yaşandığı görülüyor.

Kullanıcılar sorun devam ederken Spotify uygulamasını tamamen kapatıp yeniden açmayı, internet bağlantısını kontrol etmeyi ve uygulamanın güncel olup olmadığını kontrol etmeyi deneyebilir. Ancak problem Spotify'ın sunucu tarafındaki genel bir kesintiden kaynaklanıyorsa bu işlemler sorunu tamamen ortadan kaldırmayabilir.

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#spotify
#Türkiye
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