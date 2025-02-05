Spotify Premium 2 ay ücretsiz oldu: Kampanyadan yararlanmak çok basit!

05 Şubat 2025 14:50 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 14:50

Spotify, Türkiye'deki kullanıcılarına özel bir kampanya başlatarak Bireysel Premium aboneliğini 2 ay boyunca ücretsiz hale getirdi. Kampanyadan yararlanmak için daha önce Premium abonelik kullanmamış olmak gerekiyor. Peki ücretsiz Spotify Premium nasıl kullanılır?

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Popüler dijital müzik platformu Spotify, Türkiye'deki kullanıcılarına özel yeni bir kampanya başlattı. Bu kampanya kapsamında Spotify Premium, tamamen ücretsiz olarak 2 ay boyunca kullanılabilecek. Kampanyadan yararlanan kullanıcılar, normal şartlarda 2 ayda toplam 119,98 TL ödemeleri gereken Premium hizmetini hiçbir ücret ödemeden deneyimleyebilecek.

ÜCRETSİZ SPOTIFY PREMIUM KAMPANYASI KİMLERİ KAPSIYOR?

Ücretsiz Spotify Premium kampanyası yalnızca "Bireysel" abonelik paketi için geçerli olacak. Ancak kampanyadan faydalanabilmek için daha önce hesabınızda Premium abonelik kullanmamış olmanız gerekiyor. Yani halihazırda Premium üyesiyseniz veya geçmişte abonelik kullanmışsanız bu fırsattan yararlanamayacaksınız.

KAMPANYADAN NASIL YARARLANABİLİRSİNİZ?

Eğer Spotify Premium 2 ay boyunca ücretsiz denemek istiyorsanız yapmanız gerekenler oldukça basit:

Spotify uygulamasına veya Spotify'ın resmi web sitesine giriş yapın.

Hesabınıza giriş yaptıktan sonra Premium aboneliğe yükseltme işlemini gerçekleştirin.

Ardından 2 ay boyunca hiçbir ödeme yapmadan Premium hizmetlerden yararlanabilirsiniz.

Deneme süresi sona erdikten sonra abonelik, aylık 59,99 TL karşılığında otomatik olarak yenilenecek. Eğer ücretli aboneliğe geçmek istemiyorsanız, deneme süresi dolmadan önce aboneliğinizi iptal edebilirsiniz.

SPOTIFY PREMIUM AVANTAJLARI NELER?

Normal şartlarda Spotify'ı hiç para vermeden kullanabilirsiniz ancak Premium üyesi olduğunuzda şu avantajlardan faydalanıyorsunuz: