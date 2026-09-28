Steam kullanıcılarının ödeme yöntemleriyle ilgili en çok araştırdığı konulardan biri TROY kartların platformda kullanılıp kullanılamadığı oldu. Mevcut durumda TROY logolu kartlarla Steam üzerinden doğrudan ödeme yapılamadığı görülüyor. TROY'un resmi açıklamasına göre ise yurt dışı işlemler için kartın üzerinde uluslararası bir ödeme şeması logosunun bulunması gerekiyor.

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HABERİN ÖZETİ Steam Troy kabul ediyor mu? Steam kullanıcıları TROY kartlarının platformda kullanılıp kullanılamayacağını araştırırken, mevcut durumda TROY logolu kartlarla doğrudan ödeme yapılamadığı anlaşılmıştır. TROY logolu kartlarla Steam üzerinden doğrudan ödeme yapılamamaktadır. TROY'un resmi açıklamasına göre, yurt dışı işlemler için kartın üzerinde uluslararası bir ödeme şeması logosu bulunması gerekmektedir. Steam'in Türkiye için yayımladığı ödeme bilgileri arasında Visa ve Mastercard gibi uluslararası kart şemaları yer alırken TROY ödeme sistemi listelenmemektedir. TROY kartla Steam üzerinden doğrudan oyun satın alma işlemi şu an için desteklenmemektedir. Kullanıcılar Visa veya Mastercard altyapılı başka bir kart kullanmak veya Steam Cüzdan bakiyesiyle alışveriş yapmak gibi alternatifleri değerlendirebilir. TROY kartların Steam'de ne zaman geçerli olacağına dair Steam tarafından açıklanmış kesin bir tarih bulunmamaktadır.

STEAM TROY KART KABUL EDİYOR MU?

Steam'de TROY logolu kartlarla doğrudan ödeme konusunda mevcut bir destek bulunmuyor. Steam'in Türkiye için yayımladığı ödeme bilgileri arasında Visa ve Mastercard gibi uluslararası kart şemaları yer alırken TROY ödeme sistemi listelenmiyor. Bu nedenle yalnızca TROY altyapısına sahip bir banka kartı bulunan kullanıcıların Steam'de kart bilgilerini girerek doğrudan alışveriş yapması mümkün görünmüyor.

TROY'un resmi açıklamasında da yurt dışı işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için kartın üzerinde uluslararası bir şema logosunun bulunması gerektiği belirtiliyor. Dolayısıyla kartın yalnızca TROY logolu olması Steam gibi uluslararası platformlarda ödeme yapılabilmesi için yeterli olmuyor.

TROY KARTLA STEAM'DEN OYUN ALINIR MI?

TROY kartla Steam üzerinden doğrudan oyun satın alma işlemi şu an için desteklenmiyor. Steam'in destek sayfalarında başarısız kart ödemeleri için farklı hata ve çözüm seçenekleri yer alsa da TROY'a yönelik doğrudan bir ödeme yöntemi sunulmuyor.

Steam kullanıcılarının bu durumda değerlendirebileceği seçenekler arasında Visa veya Mastercard altyapılı başka bir kart kullanmak ve Steam Cüzdan bakiyesiyle alışveriş yapmak bulunuyor. Steam ayrıca dijital ve fiziksel hediye kartlarının oyun, yazılım ve diğer mağaza ürünlerinde kullanılabildiğini belirtiyor.

TROY KART STEAM'DE NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

TROY kartların Steam'de doğrudan ne zaman destekleneceğine ilişkin Steam tarafından açıklanmış kesin bir tarih bulunmuyor. Kullanıcıların Steam Topluluk sayfalarındaki paylaşımlarında TROY ile Steam arasında görüşmeler yapıldığına yönelik ifadeler yer alsa da bunlar resmi bir Steam duyurusu niteliğinde değil.