Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 19:36
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 19:36

Steam Troy kabul ediyor mu?

Steam'den oyun ve dijital içerik satın almak isteyen kullanıcılar, TROY logolu banka kartlarının platformda geçerli olup olmadığını araştırıyor. Steam Troy kabul ediyor mu?

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Steam Troy kabul ediyor mu?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 19:36
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 19:36

kullanıcılarının ödeme yöntemleriyle ilgili en çok araştırdığı konulardan biri TROY kartların platformda kullanılıp kullanılamadığı oldu. Mevcut durumda TROY logolu kartlarla Steam üzerinden doğrudan ödeme yapılamadığı görülüyor. TROY'un resmi açıklamasına göre ise yurt dışı işlemler için kartın üzerinde uluslararası bir ödeme şeması logosunun bulunması gerekiyor. 

HABERİN ÖZETİ

Steam Troy kabul ediyor mu?

Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
Steam kullanıcıları TROY kartlarının platformda kullanılıp kullanılamayacağını araştırırken, mevcut durumda TROY logolu kartlarla doğrudan ödeme yapılamadığı anlaşılmıştır.
TROY logolu kartlarla Steam üzerinden doğrudan ödeme yapılamamaktadır.
TROY'un resmi açıklamasına göre, yurt dışı işlemler için kartın üzerinde uluslararası bir ödeme şeması logosu bulunması gerekmektedir.
Steam'in Türkiye için yayımladığı ödeme bilgileri arasında Visa ve Mastercard gibi uluslararası kart şemaları yer alırken TROY ödeme sistemi listelenmemektedir.
TROY kartla Steam üzerinden doğrudan oyun satın alma işlemi şu an için desteklenmemektedir.
Kullanıcılar Visa veya Mastercard altyapılı başka bir kart kullanmak veya Steam Cüzdan bakiyesiyle alışveriş yapmak gibi alternatifleri değerlendirebilir.
TROY kartların Steam'de ne zaman geçerli olacağına dair Steam tarafından açıklanmış kesin bir tarih bulunmamaktadır.
Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.

STEAM TROY KART KABUL EDİYOR MU?

Steam'de TROY logolu kartlarla doğrudan ödeme konusunda mevcut bir destek bulunmuyor. Steam'in Türkiye için yayımladığı ödeme bilgileri arasında ve Mastercard gibi uluslararası kart şemaları yer alırken TROY ödeme sistemi listelenmiyor. Bu nedenle yalnızca TROY altyapısına sahip bir banka kartı bulunan kullanıcıların Steam'de kart bilgilerini girerek doğrudan alışveriş yapması mümkün görünmüyor. 

Steam Troy kabul ediyor mu?

TROY'un resmi açıklamasında da yurt dışı işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için kartın üzerinde uluslararası bir şema logosunun bulunması gerektiği belirtiliyor. Dolayısıyla kartın yalnızca TROY logolu olması Steam gibi uluslararası platformlarda ödeme yapılabilmesi için yeterli olmuyor. 

TROY KARTLA STEAM'DEN OYUN ALINIR MI?

TROY kartla Steam üzerinden doğrudan oyun satın alma işlemi şu an için desteklenmiyor. Steam'in destek sayfalarında başarısız kart ödemeleri için farklı hata ve çözüm seçenekleri yer alsa da TROY'a yönelik doğrudan bir ödeme yöntemi sunulmuyor.

Steam kullanıcılarının bu durumda değerlendirebileceği seçenekler arasında Visa veya Mastercard altyapılı başka bir kart kullanmak ve Steam Cüzdan bakiyesiyle alışveriş yapmak bulunuyor. Steam ayrıca dijital ve fiziksel hediye kartlarının oyun, yazılım ve diğer mağaza ürünlerinde kullanılabildiğini belirtiyor. 

TROY KART STEAM'DE NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

TROY kartların Steam'de doğrudan ne zaman destekleneceğine ilişkin Steam tarafından açıklanmış kesin bir tarih bulunmuyor. Kullanıcıların Steam Topluluk sayfalarındaki paylaşımlarında TROY ile Steam arasında görüşmeler yapıldığına yönelik ifadeler yer alsa da bunlar resmi bir Steam duyurusu niteliğinde değil. 

Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#steam
#Visa
#Mastercard
#Troy
#Steam Cüzdan
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.