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Teknoloji
Avatar
Editor
 | Safa Keser
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 12:22
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 12:22

Tasarımcılar için dizüstü bilgisayar önerileri: Doğru bilgisayar nasıl seçilir?

Tasarım yazılımlarının artan işlem ve grafik ihtiyacı, profesyoneller için bilgisayar seçiminde ekran özelliklerinden işlemci ve GPU gücüne, bellek kapasitesinden soğutma performansına kadar farklı kriterleri öne çıkarıyor. Grafik tasarım, video düzenleme, 3D modelleme ve animasyon gibi çalışma alanlarında bu ihtiyaçlar farklılaşırken; Excalibur G915 mobil çalışan tasarımcılara, G920 ise yoğun işlem ve grafik gücü gerektiren iş akışlarına yönelik özellikler sunuyor.

Avatar
Editor
 Safa Keser
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Tasarımcılar için dizüstü bilgisayar önerileri: Doğru bilgisayar nasıl seçilir?
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 12:22
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 12:22

Yüksek çözünürlüklü görsellerden 3D modellere uzanan tasarım süreçlerinde bilgisayardan beklenen özellikler yapılan işe göre değişiyor. Renk hassasiyeti gerektiren çalışmalarda ekran özellikleri öne çıkarken, yoğun işlem ve grafik gücü gerektiren iş akışlarında işlemci, ekran kartı ve RAM kapasitesi daha belirleyici hale geliyor. Büyük proje dosyalarıyla çalışmak ve aynı anda birden fazla program kullanmak ise bellek, depolama ve ısı yönetiminin önemini artırıyor.

Tasarımcılar için dizüstü bilgisayar önerileri: Doğru bilgisayar nasıl seçilir?

G915, ekran kalitesi ve mobil çalışma ihtiyaçlarını bir araya getiriyor

Ajans, stüdyo, müşteri toplantısı veya farklı çalışma alanları arasında bilgisayarını yanında taşıyan tasarımcılar için ekran özelliklerinin yanı sıra mobilite de önemli bir kriter haline geliyor. Excalibur G915, yüzde 100 sRGB renk kapsamına sahip 16 inç ekranını NVIDIA GeForce RTX 50 Serisi ekran kartı ve yeni nesil Intel işlemci seçenekleriyle bir araya getiriyor. Bu ekran özelliği, renklerin daha doğru değerlendirilmesine katkı sağlarken; 20,5 mm inceliği ve 2,3 kg hafifliği bilgisayarını farklı çalışma ortamlarında kullanan tasarımcılara taşıma kolaylığı sunuyor.

Uzun süreli ve yüksek kaynak gerektiren tasarım çalışmalarında ısı yönetimi de performansın korunmasında önem taşıyor. G915’te kullanılan FrostFlux soğutma teknolojisi, optimize edilmiş hava akışı ve özel fan bıçak geometrisiyle kullanım sırasında oluşan ısının yönetilmesine yardımcı oluyor.

Tasarımcılar için dizüstü bilgisayar önerileri: Doğru bilgisayar nasıl seçilir?

G920, 3D modelleme ve render süreçlerini yüksek grafik gücüyle destekliyor

3D modelleme, animasyon, render ve yüksek çözünürlüklü video düzenleme gibi çalışma alanlarında işlem ve grafik gücü daha belirleyici hale geliyor. Excalibur G920, Intel Core i9-14900HX işlemci ile NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti, RTX 5080 ve RTX 5090 Laptop GPU seçeneklerini bir araya getirerek yüksek kaynak gerektiren çalışma süreçlerini destekliyor.

16 inç QHD ekranında 2560 x 1600 çözünürlük, 500 nit parlaklık ve yüzde 100 DCI-P3 renk kapsamı sunan G920; renk hassasiyeti gerektiren video, animasyon ve görsel tasarım çalışmalarını desteklerken, yüksek çözünürlüğüyle ayrıntılı projeler üzerinde çalışmayı kolaylaştırıyor. FrostFlux soğutma sistemi ve dört fan hava çıkış bölümü, uzun süreli render ve modelleme süreçlerinde oluşan ısının yönetilmesine yardımcı oluyor. Aynı anda üç monitör desteği ise birden fazla uygulama ve çalışma alanıyla çalışan tasarımcılara daha geniş bir çalışma düzeni sunuyor.

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ETİKETLER
#Intel
#Excalibur G920
#Excalibur G915
#Frostflux
#Nvidia Geforce Rtx 50 Serisi
#Teknoloji
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