Türk savunma sanayisi gücünü artırıyor! 2025'e 1 milyar dolarlık anlaşmalarla başladı, şimdiden 45 adım atıldı

04 Şubat 2025 17:09 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 17:09

Türkiye, yılın ilk ayında 1 milyar dolarlık savunma sanayi sözleşmesi imzalayarak ve dünyanın en büyük 11. savunma sanayi ihracatçısı konumunda bulunuyor. Savunma bütçesini 1.6 trilyon TL'ye çıkaran Türkiye, şimdiden 45 kritik projeyi hayata geçirerek yerli ve milli üretimde büyük ilerlemeler kaydetti. Bayraktar TB3, ANKA, HÜRKUŞ-2 gibi platformlar başarılı testler gerçekleştirirken, ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN ve TUSAŞ gibi firmalar önemli ihracat anlaşmalarına imza attı.

Türkiye, savunma sanayisindeki başarısını uluslararası arenada perçinlemeye devam ediyor. Son yıllarda büyük bir ivme kazanan yerli ve milli savunma sanayisi, 2025 yılının ilk ayında 1 milyar dolarlık sözleşmelere imza atarak sektördeki iddiasını ortaya koydu. Bu süreçte 45 önemli proje hayata geçirilirken, Türkiye dünyanın en büyük 11. savunma sanayi ihracatçısı konumuna yükseldi.

Türkiye'nin savunma sanayisinde dışa bağımlılığını azaltma hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar meyvelerini veriyor. Yerli ve milli üretimin ön plana çıktığı projelerde motor üretiminde yerlilik oranı yüzde 90-95 seviyelerine ulaştı. Savunma sanayisinin genelinde ise yerlilik oranı yüzde 80'e yaklaştı.

TÜRKİYE'DEN SAVUNMAYA 1.6 TRİLYON TL'LİK DEV BÜTÇE

Savunma ve güvenlik alanında kararlılıkla ilerleyen Türkiye, NATO'nun GSYH'nin yüzde 2'si seviyesinde savunma harcaması öngörüsünün çok üzerine çıkarak 2025 yılı için yaklaşık 1 trilyon 600 milyar TL kaynak ayırmaya hazırlanıyor. Bu çerçevede yürütülen projeler kapsamında yılın ilk ayında savunma sanayisinde 45 kritik hamle gerçekleştirildi.

Sabah'ın haberine göre, gerçekleştirilen 45 hamle şu şekilde:

2024 yılında savunma ve havacılık sanayii ihracatı, NATO ve hizmet ihracatları dahil olmak üzere geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artışla, 7,154 milyar dolar olarak gerçekleşti.

SSB ile ASELSAN arasında petrol ve doğal gaz boru hatları güvenliğine yönelik 105.5 milyon ABD doları tutarında sözleşme imzalandı.

ASELSAN ile Orta Doğu Bölgesinde faaliyet gösteren bir müşteri arasında hava araçları faydalı yüklerinin doğrudan satışına ilişkin toplam tutarı 42 milyon ABD doları olan ihracat sözleşmesi imzalandı.

ASELSAN ile DEARSAN-DESAN-ÖZATA İş Ortaklığı arasında deniz platformlarına yönelik; Elektronik Harp, Radar, Haberleşme, Seyrüsefer, Silah, Elektro-Optik ve Sualtı Sistemleri'nin tedariki kapsamında toplam 210.1 milyon avro tutarında sözleşme imzalandı.

TUSAŞ tarafından geliştirilerek Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek olan HÜRKUŞ-2, 6.500 feet irtifada, 140 knot hızla, 20 dakikalık ilk test uçuşunu başarıyla tamamladı.

ROKETSAN tarafından geliştirilen KARAOK Portatif Tanksavar Silahı, test atışlarını başarıyla gerçekleştirdi.

STM, Duvar Arkası Radar Cihazı'nın yeni teslimatlarını Türk Silahlı Kuvvetleri'ne gerçekleştirdi.

HAVELSAN tarafından geliştirilen ADVENT MARTI Kontrol Sistemi, Sahil Güvenlik Komutanlığının TCSG-553 kuyruk numaralı uçağına entegre edildi.

ASELSAN ARTCom 9671 HF ve ARTCom 9671 V/UHF telsizleri, NATO Gemi Sahil Gemi Muhabere Sistemi'ne ilk kez entegre edildi ve saha kullanımları başladı.

BMC tarafından üretilen 100 adet yerli motorlu Taktik Tekerlekli Zırhlı Aracı (TTZA) Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığına teslim edildi.

SSB ile ASELSAN arasında; Kamu Güvenliği Haberleşme Sistemlerinin tedariki kapsamında toplam tutarı 139.2 milyon ABD doları olan sözleşmeler imzalandı.

ASELSAN, uluslararası müşterilerinin kullanımına yönelik olarak elektronik harp, haberleşme, radar, elektro-optik ve uzaktan komutalı silah sistemlerinin ihracatına ilişkin toplam tutarı 46,1 milyon ABD doları olan ihracat sözleşmeleri imzaladı.

Bayraktar TB3 PT-1 SİHA, 102. Test Uçuşu'nu başarıyla tamamladı.

Bayraktar TB2 SİHA, ASELSAN ANTIDOT-2U/S Elektronik Destek Podu ile uçuş testini başarıyla gerçekleştirdi.

Bayraktar KALKAN DİHA PT-5, 54. Test Uçuşu kapsamında 8.000 feete çıktı ve toplamda 175 saatlik uçuş süresine ulaştı.

ANKA SİHA, ROKETSAN'ın geliştirdiği L-UMTAS füzesiyle 15.000 feet'ten hedefi tam isabetle vurdu.

HAVELSAN'ın geliştirmiş olduğu Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi HvBS, modern hava kuvveti operasyonları için NATO'nun operatif ve stratejik seviyede 6 aşamalı teknik analiz ve değerlendirmesinin 4’ünü başarıyla tamamlayan dünyadaki tek çözüm oldu.

TAİS OG ve STM iş ortaklığında, Anadolu Tersanesi'nde inşa edilen MİLGEM 6 - İZMİR (F-516) ve Sedef Tersanesi'nde inşa edilen MİLGEM 7 - İZMİT (F-517) fırkateynleri bugün süren inşa faaliyetlerinin ardından denize indirildi.

HAVELSAN ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi arasında toplu taşıma otobüslerinde yapay zeka tabanlı ulaşım teknolojileri üzerine sözleşme imzalandı.

TEI-PD170, 2000 saat uçuş süresine ulaştı.

ANKA III, ASELSAN TOLUN mühimmatı ile 20 bin feet irtifada, 180 knot hızla yaptığı atışı başarıyla gerçekleştirdi.

Bayraktar TB3, ROKETSAN'ın MAM-T mühimmatı ile gerçekleştirdiği ilk atış testinde hedefi tam isabetle vurdu.

HİSAR-O hava ve füze savunma sistemi, seri üretim atışlı testlerinden bir tanesini daha başarıyla tamamladı.

Milli vurucu İHA KARGU, zırh delici mühimmat başlığıyla hedef zırhlı aracı bir kez daha tam isabetle vurdu.

Bayraktar AKINCI, GÖZDE Güdüm Kiti ile gerçekleştirdiği atış testini başarıyla tamamladı.

Jandarma Genel Komutanlığı envanterine 3'üncü GÖKBEY Helikopteri teslim edildi.

FERGANİ Uzay tarafından geliştirilen "FGN-100-d1" uydusu, uzaya fırlatılmasının ardından yörüngesine başarıyla yerleşti.

SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri ile FNSS Savunma Sistemleri arasında savunma sistemleri alanında 3 milyon 448 bin 800 dolar tutarında sözleşme imzalandı.

Muhtelif miktarda NEFER Kuleli Zırhlı Muharebe Aracı ve Milli Piyade Tüfeği (MPT-76MH) envantere alındı.

TCMB Sermaye Hareketleri Genelgesi'nde gerçekleştirilen değişiklik ile döviz kredisi kullanma hakkı olmayan EYDEP A ve B kategorisinde yer alan firmalara döviz kredisi kullanma hakkı verildi.

TEKNOFEST KKTC, 1-4 Mayıs 2025 tarihleri arasında Eski Ercan Havalimanı'nda gerçekleşecek.

Ruanda Savunma Bakanlığı ile SSB arasında Mutabakat Muhtırası imzalandı.

ASELSAN ile STM arasında deniz platformlarına yönelik; Radar, Elektronik Harp, Elektro-Optik, Haberleşme, Seyrüsefer ve Silah Sistemleri'nin tedariki kapsamında toplam tutarı 36.7 milyon avro olan sözleşme imzalandı.

İstif sınıfı firkateynlerden MİLGEM-6 ve MİLGEM-7'nin denize indirilmesi sonrası MİLGEM-9'un da ilk bloğu kızağa konuldu.

Bayraktar KIZILELMA PT-3, Sistem Tanımlama Testi kapsamındaki test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

Bayraktar KALKAN DİHA PT-8, 8.000 feet irtifada gerçekleştirdiği 5. test uçuşunda maksimum uçuş süresi testini başarıyla tamamlayarak toplamda 200 saatlik uçuş süresine ulaştı.

Bayraktar TB2, TÜBİTAK BOZOK ve KAYI-30 Mühimmat Atış Testi kapsamında hedefi tam isabetle vurdu.

Muhtelif miktarda T-70 Genel Maksat Helikopteri, Yeni Nesil T-155 Kundağı Motorlu Fırtına Obüsü, Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (HİSAR O) ve Modern Piyade Tüfeği (MPT-76 MH) envantere alındı.

2024 yılında projelendirme faaliyetleri tamamlanan 23 yeni AR-GE Projesi'nin İmza Töreni gerçekleşti.

ASELSAN ile Orta Doğu ve Afrika bölgesinde faaliyet gösteren bir müşteri arasında, hava elektro-optik faydalı yüklerinin satışına ilişkin toplam tutarı 78 milyon ABD Doları olan ihracat sözleşmesi imzalandı.

Bayraktar KIZILELMA PT-3 Motor Çalıştırma Testi'ni başarıyla tamamladı.

Bayraktar TB3 PT-1, 108. test uçuşunu başarıyla tamamladı.

TEI, Singapur Hava Kuvvetleri'ne ait F110-GE-129 motorunun ENSIP işlemlerini gerçekleştirerek sevkiyatını tamamladı.