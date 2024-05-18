Türkiye 6G'de söz sahibi olacak! Çalışmalar sürüyor, 100'den fazla patent üretildi

18 May 2024 14:53 - Güncelleme : 18 May 2024 14:53

Kablosuz haberleşme alanında yaptığı yenilikçi çalışmalarla tanınan Prof. Dr. Hüseyin Arslan, 2022 yılında ABD Ulusal Mucitler Akademisi (NAI) tarafından dünyanın dört bir yanından seçilen 169 mucit akademisyen arasında yer alarak büyük bir başarıya imza attı. "Akademinin Oscar'ı" olarak anılan bu ödüle layık görülen Arslan, Türkiye'den bu listeye giren tek isim oldu.

Tarsus Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen "32. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı"nda konuşan Arslan, İstanbul Medipol Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı olarak görev yapıyor.

Türkiye'de 5G teknolojisi konusunda dünyaya nazaran yeterince teknoloji üretilemediğini söyleyen Arslan, yerli ağ üretici firmalarıyla 5G'de ürün geliştirme için iş birliklerinin yapıldığını belirtti, çeşitli alanlarda çalışmaların sürdüğünü anlattı.

"5G GÜZEL BİR VİZYONLA GELDİ AMA..."

Arslan, 5G kapsamında yürütülen tüm çalışmaların 6G teknoloji için bir hazırlık olduğuna dikkati çekerek, 5G'nin temelinin üzerine konulan yeni özelliklerden "release-15"nin, 5G'nin temel yapısı olduğunu vurguladı. "16 onun biraz daha iyileştirmiş hali. 17-18 derken şimdi 19'a başladık. Bir taraftan bunları öğrendikçe 'Biz 5G'nin temelini yanlış kurgulamışız. 6G'de bu ihtiyaçlara göre yeni bir temel oluşturalım' diyoruz. 5G güzel bir vizyonla geldi ama o vizyon çağımıza daha hazır değildi. 6G belki de ona hazırlayacak. Vizyonun devamı olacak. Bir de yeni eklemeler yapılacak." dedi.

İnsanlığın 6G teknolojisinde bazı yeniliklerle karşılaşabileceğini ifade eden Arslan, bunlar arasında radar teknolojileriyle entegrasyon, ağların sadece karasal olmayıp uzaysal ağ; uydularla, insansız hava araçlarıyla, dronlarla yapılabileceği gibi farklı farklı ağlar görüleceğini aktardı ve şöyle söyledi:

"Uzayda, karada, suyun altında, yer altında. Karasal ağların aynı tip olmasından ziyade değişik ağların birbiriyle entegrasyonu. 6G için her yerde bilgiye ulaşıp hızını artırabilmek, bir taraftan bilgi alıp gönderirken diğer taraftan konum, ortam, kişi, sağlık bilgisini toparlayabilmek, araçlara entegre edebilmek, trafik, şehircilik, ulaşım, üretim, sağlık, şebeke, elektrik gibi her şeyi akıllandıracak ve dijitalleştirecek vizyonu geliştirebilecek tekniği entegre edebilecek teknolojiden bahsediyoruz."

"6G İÇİN FARKINDALIK ARTMASI GEREKİYOR"

Prof. Dr. Arslan, Türkiye'de 6G için farkındalığın artırılması gerektiğini vurguladı. 6G teknolojisi için dünyanın gaza bastığını belirten Arslan, üniversitelerde, şirketlerde çok sayıda AR-GE kurumunun 6G ile ilgili çok ciddi çalışmalara başladığını, iş birliklerinin kurulduğunu, fonlar oluşturulduğunu ekledi.

Arslan, dünyanın 6G ile ilgili bir yarış içinde olduğunu ve Türkiye'ye döndüğünden beri 5G'den söz edilmezken kendisinin 6G'den bahsettiğini belirterek şöyle dedi:

"Çünkü 5G'ye geç kaldığımızı biliyordum. AR-GE süreci, kullanıcın gördüğü ve deneyimlediği süreçten 20 sene önceki bir süreçtir. Kimse daha onu kullanmazken o teknolojinin nasıl olabileceğini, kullanıcıların ne istediğini öngörüp üretmen gerekiyor. Benim, Türkiye'deki ilk işim bu farkındalığı oluşturmak oldu."

"6G İÇİN BİRÇOK ÜNİVERSİTEYİ BİRLEŞTİRDİK"

Türkiye'nin 6G teknolojisine yönelik hazırlıklarına değinen Arslan, 6G için ULAK Haberleşme AŞ, Vestel ve firmalarla bir ekip kurduklarını ve Koç Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi gibi birçok üniversiteyi birleştirdiklerinin altını çizdi.

Arslan şu bilgileri paylaştı:

"Dağınık çalışmaktan ziyade bir ekosistem kurduk. Bu ekosistem artık birlikte çalışmayı, birbirini desteklemeyi, üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Bu, teknolojinin Türkiye'ye kazandırılmasına, firmaların işine yarayacak AR-GE'leri geliştirmeye yönelik bir ekosistem. Bu ekosistemle 6G çalışmalarına 2-3 yıl önce dünyayla beraber başladık. İnanılmaz şekilde patentler ürettik. Şu anda 6G ile ilgili 100'e yakın patentimiz var. Bu çok önemli bir gelişme. Daha standartlar başlamadan cebimizi 400-500 patentle doldurduğumuz zaman dünyadaki en iyi 5-6 şirketin arasına girmiş oluyoruz. Bu, 'Ben de bu işte varım. Geçmişte giremedim ama şimdi 6G'deyim' demek. Biz bu hedefle yola koyulduk. Bu hedef çerçevesinde çalışmalarımızı yürütüyoruz."