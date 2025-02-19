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 | Ömer Faruk Dogan

WhatsApp'ta farkında olmadan yaptığınız bu 3 hata, telefonunuzu mahvediyor!

WhatsApp, farkında olmadan yaptığınız bazı hatalar nedeniyle telefonunuzun yavaşlamasına, güvenliğinizin tehlikeye girmesine ve hatta cihazınızın ömrünün kısalmasına neden olabilir. Peki bu hatalardan nasıl kaçınabilirsiniz?

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
19.02.2025
saat ikonu 10:03
|
GÜNCELLEME:
19.02.2025
saat ikonu 10:03

Milyonlarca insanın günlük iletişimde kullandığı popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta farkında olmadan yaptığınız bazı hatalar, telefonunuzun performansını düşürebilir, gizliliğinizi tehlikeye atabilir ve hatta cihazınızın ömrünü bile kısaltabilir. İşte WhatsApp'ta en sık yapılan 3 büyük hata ve bunları düzeltme yolları.

1) OTOMATİK DOSYA İNDİRME, TELEFONUNUZU YAVAŞLATABİLİR

WhatsApp'ın otomatik dosya indirme ayarı, cihazınıza gelen tüm fotoğraf, video ve belgeleri otomatik olarak indiriyor. Bu durum ise zamanla telefonunuzun depolama alanını dolduruyor, işletim sistemine yük bindiriyor ve cihazın yavaşlamasına hatta çökmesine bile neden olabiliyor.

Bu hataya düşmemek için otomatik dosya indirme özelliğini kapatmak zorundasınız. İlk adım olarak WhatsApp'ı açın. Sağ üst köşedeki üç noktaya dokunun ve Ayarlar - Depolama ve veri seçeneğine tıklayın. Medyayı otomatik indir bölümündeki "Fotoğraflar", "Video", "Ses" ve "Belgeler" seçeneklerine tıklayıp hepsinde "Hiçbir zaman" seçeneğini seçin.

Bunu yaptığınızda, WhatsApp'tan gelen medya dosyalarını manuel olarak indirmeniz gerekecek.

2) BİLİNMEYEN ARAMALARI SESSİZE ALMAMAK GÜVENLİĞİNİZİ RİSKE ATAR

WhatsApp bilinmeyen numaralardan gelen aramalar, dolandırıcılık girişimleri ve spam aramalar açısından büyük risk oluşturmakta. Bilmediğiniz numaralardan gelen aramaları susturmazsanız, dolandırıcılığa maruz kalabilir ya da rahatsız edici aramaların hedefi olabilirsiniz.

Bunun önüne geçmek için; WhatsApp'ı açın ve "Ayarlar" bölümüne girin. Gizlilik sekmesindeki Aramalar - "Bilinmeyen kullanıcıları sessize al" seçeneğini aktif hale getirin.

3) PROFİL BİLGİLERİNİZİ HERKESE AÇIK YAPMAYIN

WhatsApp, Instagram veya Facebook kadar açık bir platform gibi görünmeyebilir, ancak profil bilgilerinizin herkes tarafından görülmesi, kişisel güvenliğinizi riske atabilir. Kötü niyetli kişiler, profil fotoğrafınız, hakkınızda kısmı ve çevrim içi durumunuz gibi bilgileri kullanarak sizi hedef alabilir.

Bunun çözümü olarak; WhatsApp'ı açın ve "Ayarlar" sekmesine gidin. "Gizlilik" seçeneğine dokunun. Profil resminizin kimler tarafından görülebileceğini kafanıza göre ayarlayın.

"Hakkında" ve "Çevrimiçi olduğunuzda kim görebilir" seçeneklerini düzenleyin. Bu ayarları "Herkes", "Kişilerim" veya "Hiç kimse" olarak değiştirebilirsiniz. Özellikle profil resminizi sadece rehberinizdeki kişilerle paylaşmanız, sizi sahte hesaplardan ve dolandırıcılardan koruyacaktır.

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Sıkça Sorulan Sorular

WhatsApp nedir, ne işe yarar?
WhatsApp, dünya çapında aylık 2 milyardan fazla kullanıcısı bulunan bir anlık mesajlaşma uygulaması olarak hizmet veriyor. WhatsApp ile arkadaşlarınızı sesli ve görüntülü arayabilir, fotoğraf ve video gönderebilir, konum paylaşımı yapabilir ve daha pek çok işlemi gerçekleştirebilirsiniz
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#Teknoloji
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