WhatsApp'ta mesaj göndermek ücretli oluyor: Kimlerin etkileneceği belli oldu

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İstanbul
Meta, 1 Ekim'den itibaren WhatsApp Business API kullanan işletmelerden gönderilen her hizmet mesajı için yaklaşık 0,018 dolar ücret almaya başlayacak. Aylık ilk 1.000 mesaj ise ücretsiz olacak.
Yeni fiyatlandırmaya göre işletmeler, gönderilen tek bir hizmet mesajı için 0,018 dolar yani yaklaşık 0,88 TL ödeyecek. Meta tarafından her ay sunulan 1.000 ücretsiz mesaj hakkı nedeniyle ücretlendirme 1.001'inci mesajdan itibaren başlayacak.
Değişikliğin yüksek sayıda müşteriyle iletişim kuran büyük şirketleri ve uzun mesaj zincirleri oluşturan müşteri hizmetleri botlarını etkilemesi bekleniyor. Daha az müşteri talebi alan küçük işletmelerin ise çok etkilenmeyeceği belirtiliyor.
Meta şimdiye kadar bir müşterinin WhatsApp üzerinden işletmeyle iletişime geçmesinin ardından 24 saatlik bir süre başlatıyordu. İşletmeler bu süre içerisinde müşteriye insan temsilci veya bot aracılığıyla ücretsiz olarak mesaj gönderebiliyordu.
1 Ekim itibarıyla sistem değişecek. 24 saatlik süreye bakılmaksızın işletme tarafından gönderilen her mesaj ayrı ayrı ücretlendirilecek. Mesajın sohbet botu veya insan müşteri temsilcisi tarafından gönderilmesi de fiyatlandırmayı değiştirmeyecek.
Yeni politika nedeniyle şirketlere, müşteri hizmetleri sırasında art arda gönderilen çok sayıda kısa mesaj yerine bilgileri mümkün olduğunca tek ve kapsamlı mesajlarda toplamaları tavsiye ediliyor.
Müşteriler tarafından işletmelere gönderilen mesajlar ise ücretsiz olacak. Meta yalnızca işletmelerden müşterilere gönderilen mesajlar için ücret talep edecek.
Bununla birlikte ücretlendirme sistemi standart WhatsApp uygulamasını kullanan bireysel kullanıcıları kapsamıyor. Milyarlarca kişinin kullandığı normal WhatsApp uygulaması ücretsiz olarak hizmet vermeye devam edecek.
Küçük işletmelere yönelik WhatsApp Business mobil uygulaması da değişiklikten etkilenmeyecek. Yeni politika yalnızca kurumsal ölçekte müşteri hizmetleri ve otomasyon sistemlerinde kullanılan WhatsApp Business API kullanıcıları için uygulanacak.