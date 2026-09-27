WhatsApp'ta mesaj göndermek ücretli oluyor: Kimlerin etkileneceği belli oldu

Yeni fiyatlandırmaya göre işletmeler, gönderilen tek bir hizmet mesajı için 0,018 dolar yani yaklaşık 0,88 TL ödeyecek. Meta tarafından her ay sunulan 1.000 ücretsiz mesaj hakkı nedeniyle ücretlendirme 1.001'inci mesajdan itibaren başlayacak.