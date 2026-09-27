Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
21°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır

WhatsApp'ta mesaj göndermek ücretli oluyor: Kimlerin etkileneceği belli oldu

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 10:48
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 10:50
1
WhatsApp'ta mesaj göndermek ücretli oluyor: Kimlerin etkileneceği belli oldu

Meta, 1 Ekim'den itibaren WhatsApp Business API kullanan işletmelerden gönderilen her hizmet mesajı için yaklaşık 0,018 dolar ücret almaya başlayacak. Aylık ilk 1.000 mesaj ise ücretsiz olacak.

2
WhatsApp'ta mesaj göndermek ücretli oluyor: Kimlerin etkileneceği belli oldu

Yeni fiyatlandırmaya göre işletmeler, gönderilen tek bir hizmet mesajı için 0,018 dolar yani yaklaşık 0,88 TL ödeyecek. Meta tarafından her ay sunulan 1.000 ücretsiz mesaj hakkı nedeniyle ücretlendirme 1.001'inci mesajdan itibaren başlayacak.

3
WhatsApp'ta mesaj göndermek ücretli oluyor: Kimlerin etkileneceği belli oldu

Değişikliğin yüksek sayıda müşteriyle iletişim kuran büyük şirketleri ve uzun mesaj zincirleri oluşturan müşteri hizmetleri botlarını etkilemesi bekleniyor. Daha az müşteri talebi alan küçük işletmelerin ise çok etkilenmeyeceği belirtiliyor.

4
WhatsApp'ta mesaj göndermek ücretli oluyor: Kimlerin etkileneceği belli oldu

Meta şimdiye kadar bir müşterinin WhatsApp üzerinden işletmeyle iletişime geçmesinin ardından 24 saatlik bir süre başlatıyordu. İşletmeler bu süre içerisinde müşteriye insan temsilci veya bot aracılığıyla ücretsiz olarak mesaj gönderebiliyordu.

5
WhatsApp'ta mesaj göndermek ücretli oluyor: Kimlerin etkileneceği belli oldu

1 Ekim itibarıyla sistem değişecek. 24 saatlik süreye bakılmaksızın işletme tarafından gönderilen her mesaj ayrı ayrı ücretlendirilecek. Mesajın sohbet botu veya insan müşteri temsilcisi tarafından gönderilmesi de fiyatlandırmayı değiştirmeyecek.

6
WhatsApp'ta mesaj göndermek ücretli oluyor: Kimlerin etkileneceği belli oldu

Yeni politika nedeniyle şirketlere, müşteri hizmetleri sırasında art arda gönderilen çok sayıda kısa mesaj yerine bilgileri mümkün olduğunca tek ve kapsamlı mesajlarda toplamaları tavsiye ediliyor.

7
WhatsApp'ta mesaj göndermek ücretli oluyor: Kimlerin etkileneceği belli oldu

Müşteriler tarafından işletmelere gönderilen mesajlar ise ücretsiz olacak. Meta yalnızca işletmelerden müşterilere gönderilen mesajlar için ücret talep edecek.

8
WhatsApp'ta mesaj göndermek ücretli oluyor: Kimlerin etkileneceği belli oldu

STANDART WHATSAPP TAMAMEN ÜCRETSİZ

Bununla birlikte ücretlendirme sistemi standart WhatsApp uygulamasını kullanan bireysel kullanıcıları kapsamıyor. Milyarlarca kişinin kullandığı normal WhatsApp uygulaması ücretsiz olarak hizmet vermeye devam edecek.

9
WhatsApp'ta mesaj göndermek ücretli oluyor: Kimlerin etkileneceği belli oldu

Küçük işletmelere yönelik WhatsApp Business mobil uygulaması da değişiklikten etkilenmeyecek. Yeni politika yalnızca kurumsal ölçekte müşteri hizmetleri ve otomasyon sistemlerinde kullanılan WhatsApp Business API kullanıcıları için uygulanacak.

YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.