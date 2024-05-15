Yakında elinizi kıpırdatmadan telefonunuzu kullanabileceksiniz

15 May 2024 11:55 - Güncelleme : 15 May 2024 11:55

Google, insanların baş ve yüz hareketleri ile bilgisayar imlecini kontrol etmelerini sağlayan açık kaynaklı Project Gameface platformunu Android'e getireceğini duyurdu.

Kullanıcıların 'tıklama' ve 'sürükleme' işlemlerini kaşlarını kaldırarak, imleç hareket ettirmeyi de ağızlarını açarak yapabilecekleri bu özellik, geçen sene Google I/O 2023 konferansı sırasında tanıtılmıştı.

PROJECT GAMEFACE, ANDROID'E GELİYOR

Masaüstü bilgisayarlar için tanıtılan Project Gameface'yi Android geliştiricileri mobil uygulamalarına entegre edebilecek. Kullanıcının herhangi bir temasına gerek kalmadan yüz ve baş hareketleriyle kontrol edebileceği uygulamalar tasarlayabilecekler.

Project Gameface'nin çalışma mantığından bahsetmek gerekirse; 'MediaPipe Face Landmarks Detection API'lerinden gelen yüz ifadelerinden oluşan bir veritabanı bulunuyor. Kamerayı kullanarak algıladığı yüz ve kafa hareketlerini ise imleç hareketlerine çevirebiliyor.

YÜZ İFADESİNE FARKLI EYLEMLER ATANABİLİR

Sistem her bir yüz ifadesine farklı imleç hareketleri belirlemenize izin veriyor. Örneğin sağ gözünüzü kırptığınızda sağ tık, sol gözünüzü kırptığınızda aşağı-yukarı kaydırma gibi birbirinden farklı hareketi seçebiliyorsunuz.

Google, Project Gameface'nin kullanımını göstermek için bir video paylaştı.