Yapay zeka ile 95 milyon euroluk vurgun: Banka yöneticisini sahte WhatsApp mesajıyla kandırdılar

İtalya'da Intesa Sanpaolo'nun özel bankacılık kolu Fideuram'dan toplam 95 milyon euro, sahte WhatsApp mesajı ve yapay zeka ile ses klonlaması yapılarak yurt dışındaki hesaplara aktarıldı.

TechSpot'un haberine göre olay, Şubat 2026'da Fideuram Başkanı Paolo Molesini'nin, Intesa Sanpaolo CEO'su Carlo Messina'dan gönderilmiş gibi görünen bir WhatsApp mesajı almasıyla başladı. Mesajda Molesini'den yüksek tutarlı bir yurt dışı işlemi için yardım istendi.

İlk mesajın ardından Molesini, büyük bir hukuk firmasının kıdemli ortağından geldiğini düşündüğü bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Konuya yakın kaynaklara göre görüşmenin arkasında gerçek bir avukat bulunmuyordu. Siber suçlular, hukukçunun sesini yapay zeka modelleriyle taklit ederek Molesini’yi talebin gerçekten Messina’dan geldiğine ikna etti.

Fideuram daha sonra işlemin gerçekleştirilmesi için harekete geçti. Banka, Çin ve Hong Kong dahil olmak üzere farklı ülkelerdeki hesaplara toplam 95 milyon euro transfer etti.

Ancak Fideuram ekibi işlemlerdeki anormallikleri fark ederek paranın gönderildiği bankaları bilgilendirdi. İtalya, Portekiz ve Çin’deki yerel makamlar ile bankacılık kuruluşlarının desteği sonucunda gönderilen paranın 53 milyon eurosu geri alındı. Kalan tutarın ise çok sayıda yurt dışı hesabından oluşan karmaşık bir ağ üzerinden geçirildikten sonra kripto paraya dönüştürüldüğü belirtildi.

Fideuram Başkanı Paolo Molesini, olayın ardından mart ayında görevinden istifa etti.

Fideuram, İtalya’nın en büyük bankası Intesa Sanpaolo’nun özel bankacılık birimi olarak faaliyet gösteriyor. Kurum yüksek miktarda finansal varlığa sahip müşterilere özel bankacılık hizmetleri sunuyor. Savcılığın yapay zeka destekli dolandırıcılığın arkasındaki şüphelileri belirlemek için soruşturmayı sürdürdüğü bildirildi.