Bariyerlere çarpan otomobil alev topuna döndü! O anlar kamerada

Hatay'ın Arsız ilçesi EXPO mevkiinde yaşanan kazada, seyir halindeyken bariyerlere çarpan pikap, alev alarak yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, araç kullanılmaz hale geldi. Pikabın alev alev yandığı anlarsa kameraya yansıdı.