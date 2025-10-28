Bursa'da dehşet anları kamerada! Mekana alınmayan alkollü şahıs ortalığı savaş alanına çevirdi

Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki kafeler sokağında, alkollü olduğu gerekçesiyle bir mekana alınmayan şahıs, sinir krizi geçirerek silahına sarıldı. Rastgele ateş açan saldırgan, tartıştığı kişiyle birlikte yan mekanda olayla ilgisi olmayan 3 kişiyi de yaraladıktan sonra kayıplara karıştı. Şahsın olaydan önce tartıştığı mekan sahipleriyle yaşadığı arbede ve darp edilmesi güvenlik kameralarına anbean yansıdı.