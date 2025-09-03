Örümcek adam gibi apartmana tırmandı! Hırsızın söyledikleri şoke etti

Adana'da bir apartmanın ikinci katına örümcek gibi tırmanıp hırsızlık yapan şüphelinin o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Daha önce de hırsızlıktan suç kaydı olan zanlı, "Ben hırsızlık yapmadım, bir yere tırmanmadım, sadece basit bir kuryeyim" diyerek kendini savundu.

Hırsız zanlı T.Ç(37), bir apartmana tırmanıp balkondan C.H.'ye ait eve girdi. İçeri giren hırsız cep telefonu ve cüzdan çalıp tırmandığı yerden geri indi. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Şüpheli saklandığı evinde operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.