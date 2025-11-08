Kocaeli'de yangının ilk anları ortaya çıktı: Patlama paniği kamerada

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, 6 kişinin hayatını kaybettiği parfüm dolum tesisinde çıkan yangının ilk anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Yangının ilk anlarına ait güvenlik kamerası görüntülerinde, tesisten yükselen dumanların kısa sürede patlamaya dönüştüğü anlar yer aldı. Patlama sesiyle birlikte çevrede büyük panik yaşandığı, bazı vatandaşların araçlarına koştuğu, bazılarının ise meraklı gözlerle olayı izlediği görüldü. Büyük korku ve paniğin yaşandığı o anlar saniye saniye kaydedildi. İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış anından sadece 2 dakika sonra bölgeye ulaşması ise dikkat çekti.