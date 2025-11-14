Metrelerce sürüklendi, yerde acı içinde çırpındı! Feci kaza kamerada

Tekirdağ'ın Alipaşa ilçesinde meydana gelen kazada; yokuş yukarı seyreden E.K. idaresindeki otomobil ile E.E.'nin (17) kullandığı motosiklet çarpıştı. Kaza sonrası motosikletten düşen E.E. yolda savruldu. Kazada metrelerce yerde sürüklenen motosiklet sürücüsü E.E., yerde dakikalarca çırpındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı.