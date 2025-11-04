Neşeli anları kayda aldılar! Beyaz gelincik merkeze indi

Hakkari Yüksekova'da türüne ender rastlanan beyaz gelincik bir vatandaş tarafından görüntülendi. Kendisini kaydettiğini fark eden beyaz gelincik adeta saklambaç oynadı. Bir süre etrafı gözetleyen gelincik trafiğin durduğu bir anda hızla koşarak yolun karşısına geçti. Hayretler içerisinde gelinciği izlediklerini belirten vatandaşlar genellikle dağlık ve kırsal bölgelerde görülen gelinciğin şehir merkezinde ortaya çıkmasının nadir bir durum olduğunu belirtti.