Pompalı tüfekle iş yerine kurşun yağdırdı! O anlar kamerada

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir iş yerinde meydana gelen olayda; S.T. tarafından bir iş yerine pompalı tüfekle saldırı düzenledi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Yapılan çalışmaların ardından saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen S.T., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.