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 | Yusuf Özgür Bülbül

Ahır yangını evleri kül etti!

Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Küçükoba Mahallesi'nde çıkan bir ahır yangını, bitişiğindeki iki konutta büyük hasara yol açtı. Ahırda başlayan yangın iki evi kül etti…

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.04.2025
saat ikonu 22:57
|
GÜNCELLEME:
16.04.2025
saat ikonu 23:07

Manisa'nın Demirci ilçesinde ahırda başlayan yangının sıçradığı iki evde büyük çaplı hasar meydana geldi. Yangın, Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Küçükoba Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Ramazan (75) ve Elif Öztin (71) çiftine ait müstakil evin ahır kısmında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler ile İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazöz sevk edildi.

Ahır yangını evleri kül etti!

EVLERE SIÇRADI

Ahırda istiflenen samanların da tutuşmasıyla büyüyen alevler Öztin çiftinin evinin bitişiğinde bulunan çocukları Ali Öztin'e ait eve de sıçradı. Yangın ekipleri yoğun çalışmasıyla tamamen söndürülürken Öztin çiftinin evi kullanılamaz hale geldi.

Ahır yangını evleri kül etti!

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangının sıçradığı Ali Öztin'in evinde ise büyük çaplı hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Sıkça Sorulan Sorular

YANGIN NASIL ÇIKAR?
Yangın maddenin ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal bir olaydır. Yanma olayının oluşabilmesi için madde, ısı ve oksijenin (hava) bir arada olması gerekir.
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#Yaşam
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