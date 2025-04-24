Bartın’da zincirleme kazada can pazarı: Çok sayıda yaralı var!

Bartın'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında can pazarı yaşandı. A.B. yönetimindeki beton mikseri, M.S.'nin kullandığı işçi servisine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle arkadan gelen Erdal Ş. idaresindeki beton pompa aracı da önünde seyreden beton mikserine çarptı. Feci kazada her iki sürücü ile işçi servisindeki 6 kişi olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı…

Bartın'da beton mikseri, beton pompası ve işçi servisinin karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı. İki araç arasında sıkışan sürücü 1 saatlik çalışma sonucu kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, Bartın Kemerköprü Mahallesi Çatmaca Kavşağı yakınlarında A.B. idaresindeki plakalı beton mikseri, M.S. idaresindeki işçi servisine arkadan çarptı. Erdal Ş. idaresindeki beton pompa aracı da önünde seyir eden beton mikserine çarptı.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Feci kazada Erdal Ş., mikser ve pompa aracı arasında sıkıştı. Kazada mikserin sürücüsü A.B. ile işçi servisinde bulunan F.K., O.Ö., C.K., M.T., B.S., K.Ç., yaralandı. Feci kazada yaralananlar Bartın'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

ZAMANLA YARIŞTILAR

İki araç arasında sıkışan sürücüsü Erdal Ş.'yi kurtarmak için çalışma başlatıldı. Yaralı sürücü itfaiye, polis ve vatandaşların yardımı, vinç ve iş makinelerinin desteği ile yürütülen ve yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu kurtarıldı. Sürücünün sıkışan ayağını kurtarmak için adeta zamanla yarışan ekipler, büyük uğraş verdi.

Ağır yaralanan sürücü, beton mikserinin vinçle havaya kaldırılması, miksere yapışan pompa aracının da iş makineleri ile geri çekilerek ayrılmasının ardından araçtan çıkarılarak, ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

TRAFİĞE KAPANDI

Kaza sonrasında ise toplanan onlarca kişi kurtarma çalışmalarını izleyerek, cep telefonlarıyla görüntü çekmeleri dikkat çekti. Sürücünün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, savaş alanına dönen yol ise akan yağ ve akaryakıt nedeniyle kaygankaştı. Başka bir kazaya sebebiyet vermemek için trafiğe tamamen kapatılan yol, araçların kaldırılmasının ardından temizlenerek ulaşıma açıldı.