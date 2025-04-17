Denizli'de LPG istasyonunda can pazarı: Çok sayıda yaralı var!

Denizli'de LPG istasyonunda can pazarı yaşandı. Sigara yakmak isterken sızan gaz bir anda parladı. Olayda 8 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli’de otogaz servis istasyonuna bakım için gelen otomobilden sızan gaz, sigaranın çakmakla yakıldığı sırada bir anda parladı. Olay, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi 3. Sanayi Sitesi 108/5 Sokakta faaliyet gösteren E.Ç.'ye ait otogaz servis istasyonuna meydana geldi.

GAZ SIZDI

Edinilen bilgilere göre, LPG tankı bakımı için istasyonuna gelen bir aracın tamiratı sırasında gaz kaçağı oluştu. İş yeri sahibi E. Ç.’nin ve çalışanların kaçağı fark etmemeleri üzerine sızan gaz dükkanın içerisine doldu. Sigara yakmak isteyen bir çalışanın çakmağı çakmasıyla parlama meydana geldi, 8 kişi vücudunda oluşan yanıklarla yaralandı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Bir anda şiddetli bir gürültü duyan ve dükkandan alevlerin yükseldiğini fark eden çevredeki esnafların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından parlama ile alev alan otomobil söndürdü.

3'Ü AĞIR 8 YARALI

3'ü ağır 8 yaralı sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

