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Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 09:36
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 09:36

Duyan bir daha dinliyor, kimse ne söylediğini anlamıyor: Gerçek ortaya çıkınca şaşkına döndüler

Giresun’un Güce ilçesinde yaşayan Ömer Kara isimli vatandaş, çocukluk yıllarından bu yana sergilediği sıra dışı yeteneğiyle tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Kelimeleri tersten söyleyen Kara, yalnızca günlük konuşmaları değil, bildiği türkü ve şarkıları da ezgisine uygun şekilde tersten okuyabilir.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 09:36
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 09:36

Küçük yaşlardan beri kelimeleri tersten söyleyebildiğini belirten Kara, zaman içerisinde bu yeteneğinin geliştiğini ifade etti. Yolda gördüğü tabela ve yazıları tersten okumaya başladığını anlatan Kara, tersten konuşmayı günlük hayatının bir parçası haline getirdiğini söyledi.

TURİSTLER YABANCI DİL KONUŞTUĞUNU SANIYOR

Kara’nın tersten konuşmasını ilk kez duyanlar şaşkınlık yaşarken, yeteneğini bilen yakınları ve bulunduğu yerlerdeki vatandaşlar ise zaman zaman söylediklerini anlamakta güçlük çekiyor. Çevredekiler, Kara’nın söylediklerini anlayabilmek için kelimeleri kağıda yazıp tersten okumaya çalışıyor.

Duyan bir daha dinliyor, kimse ne söylediğini anlamıyor: Gerçek ortaya çıkınca şaşkına döndüler

"YETENEK BENDE KÜÇÜK YAŞTAN BERİ VARDI"

Tersten konuşmasının zaman zaman yabancı bir dile benzetildiğini anlatan Kara, özellikle kendisini ilk kez duyanların farklı tepkiler verdiğini söyledi.

Kara, “Yetenek bende küçük yaştan beri vardı. Daha sonra böyle ortaya çıkmaya başladı. Bu benim içimde vardı herhalde. Yolda giderken tabelalar olurdu, onları tersten okumaya başladım. Öyle öyle derken bu bende daha çok gelişti ve bugüne kadar geldi. Farklı bir dil bilmiyorum ama Arnavutçaya falan benzetenler oluyor. Normal bir dil değil tabii. Farklı bir dil gibi geliyor insanlara. Hoşuna giden de oluyor, umursamayan da” dedi.

Duyan bir daha dinliyor, kimse ne söylediğini anlamıyor: Gerçek ortaya çıkınca şaşkına döndüler

İSTİKLAL CADDESİ’NDE TURİSTLERİN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Tersten konuşma yeteneğini ’da da sergilediğini anlatan Kara, ’nde yaşadığı bir anısını da paylaştı.

Kara, “İstanbul’a gitmiştim, İstiklal Caddesi’ndeydim. Arkadaşlar, ‘Bir tersten söyle bakalım’ dediler. Ben de tersten konuşmaya başladım. Arkadan turistlerin ‘What’ dediğini duydum. Yani ‘Ne?’ demek istiyorlar. Ben konuşmaya devam ettim. Onların geri dönüp baktığını hissettim. Ben de, ‘Nasıl olsa hepsi yabancı’ deyip devam ettim” ifadelerini kullandı.

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ETİKETLER
#İstanbul
#istiklal caddesi
#turistler
#Kara
#Arnavutça
#Yaşam
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