İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan haritalara göre 14 ile sağanak nedeniyle bazı iller için "sarı" kod verildiğini belirtti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İçişleri Bakanlığı uyardı: İstanbul dahil 14 ile sarı kodlu alarm İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haritalarına göre 14 ile sağanak yağış nedeniyle "sarı" kodlu uyarıda bulundu. Uyarı yapılan iller Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Çanakkale, Denizli, Isparta, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa, Muğla ve Uşak olarak açıklandı. Pazar günü güneybatı kesimlerde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, öğle saatlerinden itibaren bazı çevrelerde kuvvetli, Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinde ise kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması tahmin ediliyor. Vatandaşlar ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaya davet edildi.

Hava tahmin raporlarına göre Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Çanakkale, Denizli, Isparta, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa, Muğla ve Uşak için meteorolojik uyarıda bulunulduğunu hatırlattı.

14 İLE PAZAR GÜNÜ SARI KODLU UYARI

Bakanlığın NSosyal hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgi doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin bulunduğu Türkiye haritası paylaşıldı.

SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT!

Buna göre, yarın güneybatı kesimlerde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, öğle saatlerinden itibaren Muğla, Antalya, Aydın, Denizli, Uşak ve Burdur çevreleri ile Manisa'nın ve İzmir'in güneydoğu kesimlerinde kuvvetli, Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşların ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.