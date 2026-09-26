Marmara Denizi'nde hafta sonu hava sertleşiyor. Hafta sonu yağış uyarısının peşine bir de fırtına uyarısı yapıldı.

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HABERİN ÖZETİ Marmara için fırtına alarmı: Meteoroloji saat verdi Marmara Denizi'nde hafta sonu için fırtına uyarısı yapıldı. Marmara'da rüzgarın, yarın akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor. Fırtınanın pazar günü sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

YARIN AKŞAM MARMARA'YA FIRTINA GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara'da rüzgarın, yarın akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

PAZAR GÜNÜ ETKİSİ GEÇECEK

Fırtınanın pazar günü sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.