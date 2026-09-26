Marmara için fırtına alarmı: Meteoroloji saat verdi

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İstanbul
Marmara Denizi'nde hafta sonu hava sertleşiyor. Hafta sonu yağış uyarısının peşine bir de fırtına uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara'da rüzgarın, yarın akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın pazar günü sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.