İş görüşmesi vaadiyle kredi tuzağına düşürdüler

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İstanbul
Kocaeli’de iş görüşmesi bahanesiyle insanları kandırarak kredi çektirdiler. Mağdurların hesaplarından kendilerine para aktaran şüpheliler yakalandı.
Gebze ve İzmit ilçelerinde meydana gelen dolandırıcılık ve bilişim yoluyla hırsızlık olayları üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde A.T.K. ve M.S.K. isimli şüphelilerin mağdurları iş görüşmesi bahanesiyle çağırdığı, banka hesabı açtırdığı ve bu hesaplardan kredi çekerek paraları kendi hesaplarına transfer ettiği tespit edildi. 3 müştekinin dolandırıldığı belirlenirken, ekipler tarafından dün İzmit’te düzenlenen operasyonda yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze ve Kocaeli adliyelerine sevk edilen A.T.K. ve M.S.K., bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.