Kocaeli’de iş görüşmesi bahanesiyle insanları kandırarak kredi çektirdiler. Mağdurların hesaplarından kendilerine para aktaran şüpheliler yakalandı.

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HABERİN ÖZETİ İş görüşmesi vaadiyle kredi tuzağına düşürdüler Kocaeli'de iş görüşmesi bahanesiyle mağdurları dolandırarak kredi çeken 2 şüpheli yakalanarak tutuklandı. Şüpheliler, iş görüşmesi bahanesiyle mağdurları çağırarak banka hesabı açtırdı. Açılan hesaplardan kredi çekerek paraları kendi hesaplarına aktardılar. Olayda 3 kişinin dolandırıldığı belirlendi. Şüpheliler A.T.K. ve M.S.K. isimli kişilerdir. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalandı ve mahkemece tutuklandı.

İŞ GÖRÜŞMESİ BAHANESİYLE KREDİ ÇEKTİRDİLER

Gebze ve İzmit ilçelerinde meydana gelen dolandırıcılık ve bilişim yoluyla hırsızlık olayları üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde A.T.K. ve M.S.K. isimli şüphelilerin mağdurları iş görüşmesi bahanesiyle çağırdığı, banka hesabı açtırdığı ve bu hesaplardan kredi çekerek paraları kendi hesaplarına transfer ettiği tespit edildi. 3 müştekinin dolandırıldığı belirlenirken, ekipler tarafından dün İzmit’te düzenlenen operasyonda yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze ve Kocaeli adliyelerine sevk edilen A.T.K. ve M.S.K., bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.