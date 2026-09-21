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Avatar
Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 20:56
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 21:05

İş görüşmesi vaadiyle kredi tuzağına düşürdüler

Kocaeli'de iş görüşmesi bahanesiyle çağırdıkları kişilere banka hesabı açtırıp bu hesaplardan kredi çeken şüpheliler yakalandı.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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İş görüşmesi vaadiyle kredi tuzağına düşürdüler
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 20:56
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 21:05

’de iş görüşmesi bahanesiyle insanları kandırarak kredi çektirdiler. Mağdurların hesaplarından kendilerine para aktaran şüpheliler yakalandı.

HABERİN ÖZETİ

İş görüşmesi vaadiyle kredi tuzağına düşürdüler

Bilgi Okunma süresi 14 saniyeye düşürüldü.
Kocaeli'de iş görüşmesi bahanesiyle mağdurları dolandırarak kredi çeken 2 şüpheli yakalanarak tutuklandı.
Şüpheliler, iş görüşmesi bahanesiyle mağdurları çağırarak banka hesabı açtırdı.
Açılan hesaplardan kredi çekerek paraları kendi hesaplarına aktardılar.
Olayda 3 kişinin dolandırıldığı belirlendi.
Şüpheliler A.T.K. ve M.S.K. isimli kişilerdir.
Şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalandı ve mahkemece tutuklandı.
Bilgi Okunma süresi 14 saniyeye düşürüldü.
İş görüşmesi vaadiyle kredi tuzağına düşürdüler

İŞ GÖRÜŞMESİ BAHANESİYLE KREDİ ÇEKTİRDİLER

  ve ilçelerinde meydana gelen dolandırıcılık ve bilişim yoluyla hırsızlık olayları üzerine Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde A.T.K. ve M.S.K. isimli şüphelilerin mağdurları iş görüşmesi bahanesiyle çağırdığı, banka hesabı açtırdığı ve bu hesaplardan kredi çekerek paraları kendi hesaplarına transfer ettiği tespit edildi. 3 müştekinin dolandırıldığı belirlenirken, ekipler tarafından dün İzmit’te düzenlenen operasyonda yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze ve Kocaeli adliyelerine sevk edilen A.T.K. ve M.S.K., bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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ETİKETLER
#Kocaeli
#Gebze
#izmit
#asayiş şube müdürlüğü
#Dolandırıcılık Büro Amirliği
#Yaşam
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