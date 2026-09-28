Osmaniye’de silahla öldürülen öğretmen Mehmet Bilgili kimdir, kaç yaşındaydı ve neden öldürüldü?

Farabi Anadolu Lisesi’nde yaşanan olayın ardından bölgeye çok sayıda güvenlik ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırının ardından kısa süre içerisinde sağlık ekipleri saldırıya uğrayan öğretmen Mehmet Bilgili’ye müdahalede bulunurken öğretmen, ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak Vali Mehmet Fatih Serdengeçti önemli bilgilendirmelerde bulundu. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren A.E yakalanırken olayda kullanılan ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Peki Mehmet Bilgili kimdir, neden öldürüldü? İşte, detaylar…

ÖĞRETMEN MEHMET BİLGİLİ KİMDİR?

Osmaniye’de merkeze bağlı Çardak köyünde bulunan Farabi Anadolu Lisesi’nde görev yapan Mehmet Bilgili, uğradığı silahlı saldırının ardından hayatını kaybetti. Türk dili ve edebiyatı olarak görev yapan öğretmene, saldırıyı gerçekleştiren kişinin öz yeğeni A.E. olduğu bilgisine ulaşıldı.

ZANLI PSİKOLOJİK TEDAVİ ALIYORDU

Osmaniye Valisi olarak görev yapan Mehmet Fatih Serdengeçti yaptığı açıklamada öğretmene yapılan saldırının eğitim öğretimle ilgili olmadığını aktarırken zanlının şizofren, psikiyatri bağlamında uzun yıllardır tedavi gördüğünü ifade etti.

Saldırıya uğrayan öğretmenin saldırıyı gerçekleştiren A.E’yi evladı gibi yetiştirdiği ve son dönemlerde aralarında anlaşmazlık olduğunu aktaran Osmaniye Valisi “ son dönemlerde husumet oluşuyor, şizofreni kaynaklı çeşitli iddialardan kaynaklı bu menfur saldırıyı gerçekleştiriyor. Gerek kolluk kuvvetlerimizce gerek Cumhuriyet Başsavcılığınca aydınlatacaktır. Burada öğrenci ve eğitime dönük bir saldırı değil.” ifadelerini kullanıldı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Öğretmen Mehmet Bilgili’ye silahlı saldırı gerçekleştiren A.E yakalanırken olayda kullanılan ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Osmaniye Valisi Serdengeçti yaptığı açıklamada “ "Kendisinin, öğretmene husumete dönük çeşitli iddiaları var fakat saldıran kişinin şizofreni belirtileri olduğunu biliyoruz." dedi.

