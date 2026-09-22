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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 14:47
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 14:47

Sanayideki fiyatları duyunca ağzı açık kaldı, 10 bin TL’ye tüm işlemi haletti! 33 yıllık otomobiline kendi imzasını attı

Kahramanmaraş'ta 33 yıllık otomobilini boyatmak için sanayinin yolunu tutan Mustafa Özdemir, 70-80 bin TL'lik fiyatları yüksek bulunca kolları sıvadı. Gerekli malzemeleri 10 bin TL'ye alan Özdemir, otomobilini kendi imkanlarıyla bir günde boyadı.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 14:47
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 14:47

'ta yaşayan Mustafa Özdemir, 33 yaşındaki otomobilini boyatmak için sanayiye gitti.

Sanayideki fiyatları duyunca ağzı açık kaldı, 10 bin TL’ye tüm işlemi haletti! 33 yıllık otomobiline kendi imzasını attı

SANAYİDE FİYATLARI DUYUNCA ŞOKE OLDU

Sanayide aldığı 70-80 bin TL'lik fiyatları çok bulan Özdemir, otomobilini kendi imkanlarıyla boyamaya karar verdi. 

Sanayideki fiyatları duyunca ağzı açık kaldı, 10 bin TL’ye tüm işlemi haletti! 33 yıllık otomobiline kendi imzasını attı

Kolları sıvayan Özdemir, gerekli malzemeleri 10 bin TL'ye temin ederek otomobilini kendisini boyadı.

Sanayideki fiyatları duyunca ağzı açık kaldı, 10 bin TL’ye tüm işlemi haletti! 33 yıllık otomobiline kendi imzasını attı

"HERKES PARA KAZANMALI AMA SANAYİ ATEŞ PAHASI"

Otomobilinin değerinin 80 bin TL olduğunu söyleyen Özdemir, "80 bin liralık otomobile 80 bin lira verilmez ki. Ben de gittim bütün malzemelerini; , macun, astar ve tabancasını aldım ve hepsini 10 bin liraya mal ettim. Sabahleyin boyama işlemine başladım, akşama otomobilimiz hazır oldu. Herkes para kazanmalı ama ateş pahası. Ben de kendim emek ettim ve uğraştım, bir şeyler yapmaya çalıştım. Biraz el alışkanlığı ve sonrası iş yapılıyor. Yapmak isteyenlere tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.

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#kahramanmaraş
#sanayi
#Boya
#Otomobil
#Mustafa Özdemir
#Yaşam
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