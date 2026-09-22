Sanayideki fiyatları duyunca ağzı açık kaldı, 10 bin TL’ye tüm işlemi haletti! 33 yıllık otomobiline kendi imzasını attı

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İstanbul
Kahramanmaraş'ta yaşayan Mustafa Özdemir, 33 yaşındaki otomobilini boyatmak için sanayiye gitti.
Sanayide aldığı 70-80 bin TL'lik fiyatları çok bulan Özdemir, otomobilini kendi imkanlarıyla boyamaya karar verdi.
Kolları sıvayan Özdemir, gerekli malzemeleri 10 bin TL'ye temin ederek otomobilini kendisini boyadı.
Otomobilinin değerinin 80 bin TL olduğunu söyleyen Özdemir, "80 bin liralık otomobile 80 bin lira verilmez ki. Ben de gittim bütün malzemelerini; boya, macun, astar ve tabancasını aldım ve hepsini 10 bin liraya mal ettim. Sabahleyin boyama işlemine başladım, akşama otomobilimiz hazır oldu. Herkes para kazanmalı ama sanayi ateş pahası. Ben de kendim emek ettim ve uğraştım, bir şeyler yapmaya çalıştım. Biraz el alışkanlığı ve sonrası iş yapılıyor. Yapmak isteyenlere tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.