Şanlıurfa’daki depremin Bozova fayı üzerinde meydana geldiği ifade edilirken bölgede artçı sarsıntılar olabileceğinin altı çiziliyor. Şanlıurfa’daki depremin doğrudan 6 Şubat depremlerine bağlanamayacağı dikkat çekerken bu fay üzerinde geçmişte 4 ve 5 büyüklüğünde depremler yaşanmıştı. Şanlıurfa merkezli deprem Gaziantep, Malatya, Diyarbakır gibi çevre illerdende hissedilirken yeni bir depreme karşı hazırlıklı olmak isteyenler ise araştırmalarına başladı. Şanlıurfa deprem riski açısından AFAD tarafından hazırlanan risk haritasında üçüncü derece riskli iller araısnda yer alıyor. Peki Şanlıurfa’da yeni deprem olur mu? İşte, Prof. Dr. Okan Tüysüz’ün yaptığı yorum…

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HABERİN ÖZETİ Şanlıurfa yeni deprem olur mu, olacak mı? Şanlıurfa’da daha büyük deprem bekleniyor mu? Şanlıurfa'da meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin Bozova Fayı üzerinde olduğu ve artçı sarsıntıların beklendiği belirtiliyor. Depremin, Atatürk Barajı'nın gövdesine paralel uzanan ve yaklaşık 70 kilometre uzunluğundaki Bozova Fayı üzerinde gerçekleştiği ifade ediliyor. 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntıların meydana gelebileceği, bunların 4.1 büyüklüğüne kadar ulaşabileceği belirtiliyor. Prof. Dr. Okan Tüysüz, mevcut depremin büyük bir deprem beklentisi oluşturmadığını ancak Bozova Fayı'nın 7 büyüklüğüne varabilecek deprem üretme potansiyeli bulunduğunu aktarıyor. Şanlıurfa'nın AFAD risk haritasında üçüncü derece riskli iller arasında yer aldığı belirtiliyor.

ŞANLIURFA’DA YENİ DEPREM OLUR MU?

Şanlıurfa’da gerçekleşen deprem bölgede kısa süreliği paniğe sebep olurken gözler uzmanların değerlendirmelerine çevrildi.

Prof. Dr. Okan Tüysüz katıldığı canlı yayında yaptığı değerlendirmede depremin gerçekleştiği bölge ve derinliği sebebiyle olduğundan daha güçlü hissediliğine vurgu yaptı.

Bölgede 6 Şubat depremlerinden bu yana yoğun bir deprem etkinliği yaşandığını ifade eden Tüysüz, Depremin, Atatürk Barajı'nın gövdesine paralel uzanan ve yaklaşık 70 kilometre uzunluğundaki Bozova Fayı üzerinde gerçekleştiğini söyledi.

5,1 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntıların meydana gelebileceğini belirten Tüysüz, artçıların 4,1 büyüklüğüne kadar ulaşabileceğini, hatta biraz üzerine çıkabileceğini söyledi. Tüysüz, mevcut deprem açısından önemli bir hasar beklemediğini ve artçıların zaman içerisinde izlenmesi gerektiğini ifade etti.

Tüysüz, mevcut depremin büyük bir deprem beklentisi oluşturmadığını belirtirken Bozova Fayı'nın uzunluğuna da dikkat çekti. Yaklaşık 70 kilometrelik fayın 7 büyüklüğüne varabilecek deprem üretme potansiyeli bulunduğunu aktardı.