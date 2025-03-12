Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Sarıyer'de İETT otobüsü ile ticari araç çarpıştı: Ölü ve yaralı var!

Sarıyer'de İETT otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı. Meydana gelen feci kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.03.2025
saat ikonu 23:42
|
GÜNCELLEME:
12.03.2025
saat ikonu 23:42

İstanbul Sarıyer'de İETT otobüsü, yola çıkan ineğe çarpmamak için manevra yaptığı sırada karşıdan gelen hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada araç sürücüsü hayatını kaybederken, otobüs şoförü yaralandı.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

Kaza, saat 19.30 sıralarında İstanbul Sarıyer Zekeriyaköy Mahallesi Rumeli Feneri Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde seyir halindeki Hacıosman Metro-Rumeli Feneri seferini yapan İETT otobüsü şoförü, o sırada yola giren ineğe çarpmamak için sola doğru manevra yaptı. Manevra sonrası otobüs, karşı şeritten gelen Muharrem Budak'ın (58) kontrolündeki hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YOL TRAFİĞE KAPANDI

Araç içerisinde sıkışan Muharrem Budak, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Budak, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, içinde yolcu bulunmayan İETT otobüsünün şoförü ise hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri, yolu kapatarak kaza yerinde inceleme çalışması yaptı. İncelemenin ardından araçlar kaldırılmasıyla yol tekrar açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kütahya'da feci kaza! Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Çok sayıda yaralı var
Kaza geçiren Feyza Civelek ameliyata alındı!

Sıkça Sorulan Sorular

2024’TE TRAFİK KAZALARINDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?
2024 yılı itibarıyla Türkiye'de 170.000'den fazla trafik kazası yaşandı. Kazalarda yaklaşık 3.400 kişi hayatını kaybetti ve 40.000'den fazla kişi yaralandı.
ETİKETLER
#istanbul
#kaza
#yaralı
#trafik
#ölüm
#sarıyer
#araç
#otobüs
#iett
#Zekeriyaköy
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.