Süper Mavi Ay ile yoganın eşsiz buluşması! İzleyenler hayran kaldı
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
20 Ağustos 2024 02:44 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 02:49
Van’da dolunayın normalden daha büyük ve parlak görüldüğü "Süper Mavi Ay" adı verilen doğa olayına karşı yoga yapan kadının silüeti gökyüzünde eşsiz bir şölen sundu.
2024 yılının en büyük ve parlak ayı "Süper Mavi Ay" Van semalarında da gözlemlendi. Gökbilimciler tarafından Ay’ın yeryüzüne en yakın olan konumu olarak tanımlanan ‘Süper Mavi Ay’ kartpostallık görüntüler oluşturdu.
SÜPER MAVİ AY'A KARŞI YOGA
Vanlı doğa fotoğrafçısı Reşit Öner, dünyadan 364 bin kilometre uzaklıktaki Süper Mavi Ay’ı fotoğraflayabilmek için İpekyolu ilçesinin kırsal bölgesini seçti.
Doğa fotoğrafçısı Öner’in görüntülediği Süper Ay’a karşı yoga hareketleri yapan kadının silüeti hayran bıraktı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı