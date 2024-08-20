Süper Mavi Ay ile yoganın eşsiz buluşması! İzleyenler hayran kaldı

20 Ağustos 2024 02:44 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 02:49

2024 yılının en büyük ve parlak ayı "Süper Mavi Ay" Van semalarında da gözlemlendi. Gökbilimciler tarafından Ay’ın yeryüzüne en yakın olan konumu olarak tanımlanan ‘Süper Mavi Ay’ kartpostallık görüntüler oluşturdu.

SÜPER MAVİ AY'A KARŞI YOGA

Vanlı doğa fotoğrafçısı Reşit Öner, dünyadan 364 bin kilometre uzaklıktaki Süper Mavi Ay’ı fotoğraflayabilmek için İpekyolu ilçesinin kırsal bölgesini seçti.

Doğa fotoğrafçısı Öner’in görüntülediği Süper Ay’a karşı yoga hareketleri yapan kadının silüeti hayran bıraktı.