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Avatar
Editor
 | Fuat İğci
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 11:28
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 11:28

Türkiye deprem haritası 2026 tablosu! En yüksek ve en az riskli iller hangisi? Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci derece riskli şehirler

Türkiye deprem haritası 2026, Şanlıurfa’da gerçekleşen yeni depremin ardından merak ediliyor. En yüksek deprem riskine sahip iller, fay hatlarına göre belirlenirken şehirler risk derecesine göre kategorize ediliyor. En yüksek riske sahip iller, deprem haritasında kırmızı renkte işaretlenirken depremin merkez üssü olan Şanlıurfa üçüncü derece riskli iller arasında yer alıyor. Deprem Şanlıurfa’nın yanı sıra Gaziantep, Malatya, Diyarbakır gibi çevre illerden de hissedildi. Türkiye’de deprem riski en az olan iller arasında Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin gibi Karadeniz illeri yer alıyor. Peki Türkiye’de deprem riski en yüksek olan iller hangileri? İşte, Türkiye deprem haritası, en düşük ve en yüksek deprem riskli olan iller listesi…

Avatar
Editor
 Fuat İğci
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Türkiye deprem haritası 2026 tablosu! En yüksek ve en az riskli iller hangisi? Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci derece riskli şehirler
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 11:28
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 11:28

’da gerçekleşen depremin büyüklüğü 5.5 olarak açıklanırken Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak yaptığı açıklamada herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın olmadığını aktardı. Depremin şiddetinin yüksek olması ve yeryüzüne yakın bir bölgede gerçekleşmesi sebebiyle çok sayıda kişi tarafından hissedildi. Acil ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından deprem bölgeleri haritası hazırlandı. Deprem riski en yüksek olan iller birinci derece riskli bölgeler olarak tanımlanıyor. Deprem riski en düşük olan şehirler ise 4 ve 5. derece riskli şehirler arasında bulunuyor. İkinci derece deprem riski olan iller , İstanbul, Bitlis, Van, Adıyaman, Şırnak, Zonguldak, Afyon, Samsun gibi şehirler. İşte, Türkiye deprem haritası…

TÜRKİYE DEPREM HARİTASI 2026

Şanlıurfa’da gerçekleşen 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye deprem haritası gündem oldu. Birinci derece riskli iller arasında İzmir, Balıkesir, Manisa, Manisa, Muğla, Aydın, Isparta, Uşak, Bursa gibi iller oldu.

Depremin gerçekleştiği Şanlıurfa’da ise risk grubu olarak üçüncü derece deprem tehlikesi olan iller arasında. Türkiye’de deprem riskinin en düşük olduğu şehirlerin başında ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Edirne, Adana geldi.

Türkiye deprem haritası 2026 tablosu! En yüksek ve en az riskli iller hangisi? Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci derece riskli şehirler

EN YÜKSEK DEPREM RİSKİ OLAN İLLER (1. DERECE RİSKLİ ŞEHİRLER)

İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale, Siirt.

Türkiye deprem haritası 2026 tablosu! En yüksek ve en az riskli iller hangisi? Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci derece riskli şehirler

 

İKİNCİ DERECE DEPREM RİSKİ OLAN İLLER

İkinci derece riskli iller ise Tekirdağ, İstanbul, Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak, Zonguldak, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı, Çorum oldu.

Türkiye deprem haritası 2026 tablosu! En yüksek ve en az riskli iller hangisi? Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci derece riskli şehirler

ÜÇÜNCÜ DERECE DEPREM TEHLİKESİ OLAN İLLER

Üçüncü derece riskli şehirler ise Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.

Türkiye deprem haritası 2026 tablosu! En yüksek ve en az riskli iller hangisi? Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci derece riskli şehirler

EN DÜŞÜK DEPREM RİSKİ OLAN ŞEHİRLER

Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman.

Türkiye deprem haritası 2026 tablosu! En yüksek ve en az riskli iller hangisi? Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci derece riskli şehirler

 

 

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ETİKETLER
#Tekirdağ
#Şanlıurfa
#Hasan Şıldak
#Acil Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
#Türkiye Deprem Haritası
#Yaşam
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