Batman'da piknik sırasında çaya düşen 2 kız kardeşten 1'i kayboldu

Batman Merkez'e bağlı Balpınar beldesinde yaşanan olayda ailesiyle pikniğe giden Tuğba D. (14) ile Betül D, henüz bilinmeyen nedenle Batman Çayı'na düştü.

KARDEŞİ SUDAN ÇIKARILDI

Betül D. çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı. Akıntıya kapılan Tuğba D. ise kısa süre içerisinde gözden kayboldu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de karşı bölgede hazır bekletildi.

DALGIÇLAR ARAMA ÇALIŞMASINA BAŞLADI

Batman Belediyesine bağlı dalgıç ekipleri, suya düşen çocuğun bulunması amacıyla Batman Çayı'nda su altında ve yüzeyde arama çalışması başlattı.

Gündüz saatlerinde başlayan arama kurtarma çalışmaları, havanın kararmasına rağmen gece boyunca aralıksız sürdürüldü.

Ekipler, çocuğun akıntıyla sürüklenerek bir noktaya takılmış olabileceği ihtimaline karşı Batman Çayı'nın belirli noktalarına arama ağı gerdi. Dalgıç ekipleri su altında arama yaparken, diğer ekipler de kıyı ve su yüzeyinde tarama çalışmalarını sürdürüyor.