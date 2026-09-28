İstanbul'da bulunan Eyüpsultan Camii'nde namaz esnasında başlayan tartışma silah sesleriyle büyüdü.

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HABERİN ÖZETİ Eyüpsultan Camii'nde namaz sırasında korku dolu anlar: Cemaatin arasında ateşledi İstanbul'daki Eyüpsultan Camii'nde vakit namazı sırasında çıkan tartışma, bir kişinin silahla havaya ateş etmesiyle büyüdü. Olay, saat 20.30 sıralarında vakit namazı esnasında meydana geldi. İki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma büyüdü. Şahıslardan A.M.Ç. elindeki silahla havaya 3 kez ateş etti. Cami cemaati müdahale ederken, polis ekipleri camiye girdi. Kavgaya karışan 2 şahıs polis tarafından gözaltına alındı. Olayda yaralanan kimse olmadı.

CAMİ İÇİNDE SİLAHINI ATEŞLEDİ

Saat 20.30 sıralarında Eyüpsultan Camii içerisinde vakit namazı sırasında iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyürken, şahıslardan A.M.Ç. eline aldığı silahla havaya 3 kez ateş etti. Şahıslara cami cemaati müdahale ederken, vatandaşların haber vermesi üzerine bekçi ve polis ekipleri camiye girdi. Kavgaya karışan 2 şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri camiye gelerek çalışma yaparken, olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.