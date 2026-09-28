Eyüpsultan Camii'nde namaz sırasında korku dolu anlar: Cemaatin arasında ateşledi

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İstanbul
İstanbul'da bulunan Eyüpsultan Camii'nde namaz esnasında başlayan tartışma silah sesleriyle büyüdü.
Saat 20.30 sıralarında Eyüpsultan Camii içerisinde vakit namazı sırasında iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyürken, şahıslardan A.M.Ç. eline aldığı silahla havaya 3 kez ateş etti. Şahıslara cami cemaati müdahale ederken, vatandaşların haber vermesi üzerine bekçi ve polis ekipleri camiye girdi. Kavgaya karışan 2 şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri camiye gelerek çalışma yaparken, olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.