Kadıköy'de yolda yürüyen kadınların üzerine şantiye perdesi düştü: Yaralananlar var

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İstanbul
Kadıköy'de, inşaat alanını çevreleyen şantiye perdesinin kaldırıma düştü.
Bağdat Caddesi'nde, inşaat alanındaki metal iskeletli şantiye perdesinin bir bölümü kaldırıma devrildi.
Kaldırımda yürüyen 2 kadın yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 2 yaralı, hastaneye kaldırıldı.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, zabıta ve itfaiye ekipleri bölgede inceleme yaptı.
İnşaattan sorumlu yöneticiler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.