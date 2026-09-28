Kapalıçarşı’da hizmet veren sarrafiye dükkanının sahibi Tarık E.'nin dükkanda olmamasını fırsat bilen 8 yıllık çalışan Emre C., kurnaz bir plan yaptı. Mesai bitimine yakın diğer çalışanları dükkandan gönderen şüpheli, kendisine emanet edilen kasanın anahtarı ile harekete geçti. Şüpheli, veznede ve kasada bulunan 699 bin 366 Amerikan Doları, 430 bin 758 Türk Lirası ve 806 Euro'yu siyah bir sırt çantasına doldurdu.

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HABERİN ÖZETİ Kasadaki milyonları aldı, yerine tencere tava koydu: Kapalıçarşı’da film gibi soygun Kapalıçarşı'daki bir sarrafiyede çalışan Emre C., kasadaki paraları çalıp yerine tencere ve tava koyarak Çin'e kaçtıktan sonra yakalandı ve hakkında dava açıldı. Emre C., iş yerinin kasasından 699 bin 366 Amerikan Doları, 430 bin 758 Türk Lirası ve 806 Euro'yu sırt çantasına doldurdu. Soygunun fark edilmesini önlemek amacıyla mutfaktan aldığı tencere, tava ve su şişelerini çantayla kasanın içine yerleştirdi. Eşine şirketin kendisini Çin'e gönderdiğini söyleyen şüpheli, aynı gece İstanbul Havalimanı'ndan Çin'e uçtu. Şüphelilerin yakalanmamak için sahte Instagram hesapları ve "Mobile Legends" adlı oyun üzerinden mesajlaşarak para transferini koordine ettikleri belirlendi. Sakarya'da yakalanan Berkay T.'nin aracında soyguna ait 130 bin dolar nakit para ele geçirildi. Yakalanan Emre C. ve diğer şüpheliler hakkında "Hizmet Nedeniyle Görevi Kötüye Kullanma" suçundan 1 yıldan 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

SOYGUN FARK EDİLMESİN DİYE KASANIN İÇİNİ MUTFAK MALZEMELERİ İLE DOLDURDU

Soygunun hemen fark edilmesini engellemek isteyen kurnaz hırsız, akıllara durgunluk veren bir yönteme başvurdu. Mutfaktan aldığı tencere, tava ve su şişelerini başka bir siyah çantaya koyarak çelik kasanın içine yerleştirdi. Kasayı kilitleyip dükkandan ayrılan şüpheli, doğruca evine gitti.

“ŞİRKET BENİ ACİLEN ÇİN'E GÖNDERİYOR, HEMEN VALİZİMİ HAZIRLA”

Eve varır varmaz eşine, "Şirket beni acilen Çin'e gönderiyor, hemen valizimi hazırla" diyen Emre C., aynı gece saat 00.42'de İstanbul Havalimanı'ndan Çin'e uçtu. Şüphelinin kaçmadan önce çaldığı dolarların bir kısmıyla farklı kuyumculardan altın satın aldığı da güvenlik kameralarınca tespit edildi. Pazartesi günü iş yerine gelen dükkan sahibi Tarık E., çalışanların Emre C.'ye ulaşamadığını öğrenince durumdan şüphelendi. Yedek anahtarla çelik kasayı açan iş insanı, kasanın içinde para yerine mutfak gereçlerini görünce hayatının şokunu yaşadı. Kamera kayıtları incelendiğinde milyonluk vurgunun arkasındaki isim netleşti.

SOYGUNUN ALTINDAN KARMAŞIK BİR AĞ ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada soygunun altından karmaşık bir ağ çıktı. Yurt dışına kaçan Emre C'nin, çaldığı paraların bir kısmını akrabası Furkan A.'ya teslim ettiği belirlendi. Parayı taşımaktan korkan Furkan A. ise parayı arkadaşı Berkay T.' ye devretti. Şüphelilerin, polise yakalanmamak için sahte Instagram hesapları ve popüler online savaş oyunu "Mobile Legends" üzerinden mesajlaşarak para transferi koordinasyonu yaptıkları ortaya çıkarıldı. Sakarya'da düzenlenen bir operasyonda Berkay T. yakalanırken, aracında soyguna ait 130 bin dolar nakit para ele geçirildi.

“ŞİRKETİN GİZLİ ORTAĞIYDIM” DEDİ

Hakkında yakalama kararı çıkarılan şüpheli Emre C, soygundan kısa bir süre sonra yakalanarak gözaltına alındı. İfadesinde, "Ben şirketin gizli ortağıydım, aramızdaki alacak davası yüzünden hakkım olan parayı aldım" diyerek suçlamaları reddetmeye çalışsa da, eşinin ve mesai arkadaşlarının ifadeleri ve sahte hesaplardan tanıdıklarıyla iletişime geçmesi bu savunmasını çürüttü.

7 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ VE KAMU DAVASI

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Burak Ortaç tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Emre, Burak O., Furkan A., Berkay T. ve Okan C.'nin "Hizmet Nedeniyle Görevi Kötüye Kullanma" suçundan 1 yıldan 7 yıla kadar hapsi istenirken, kamu görevinden de yoksun bırakılmaları talebiyle kamu davası açıldı.