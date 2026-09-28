Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 10:14
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 13:23

Kasadaki milyonları aldı, yerine tencere tava koydu: Kapalıçarşı’da film gibi soygun

Kapalıçarşı’da yaşanan soygun film senaryolarına taş çıkarttı. 8 yıldır bir sarrafiye dükkanında çalışan Emre C. Patronunun dükkanda olmadığı bir gün 700 bin dolar ve yüzbinlerce lirayı aldı. Soygunun anlaşılmaması için akıl almaz bir yöntem bulan şüpheli, eşine ise “Şirket beni Çin’e gönderiyor” dedi. Olayın altından ise oldukça karmaşık bir yapı çıktı.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Kasadaki milyonları aldı, yerine tencere tava koydu: Kapalıçarşı’da film gibi soygun
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 10:14
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 13:23

’da hizmet veren sarrafiye dükkanının sahibi Tarık E.'nin dükkanda olmamasını fırsat bilen 8 yıllık çalışan Emre C., kurnaz bir plan yaptı. Mesai bitimine yakın diğer çalışanları dükkandan gönderen şüpheli, kendisine emanet edilen kasanın anahtarı ile harekete geçti. Şüpheli, veznede ve kasada bulunan 699 bin 366 Amerikan Doları, 430 bin 758 Türk Lirası ve 806 Euro'yu siyah bir sırt çantasına doldurdu.

HABERİN ÖZETİ

Kasadaki milyonları aldı, yerine tencere tava koydu: Kapalıçarşı’da film gibi soygun

Bilgi Okunma süresi 37 saniyeye düşürüldü.
Kapalıçarşı'daki bir sarrafiyede çalışan Emre C., kasadaki paraları çalıp yerine tencere ve tava koyarak Çin'e kaçtıktan sonra yakalandı ve hakkında dava açıldı.
Emre C., iş yerinin kasasından 699 bin 366 Amerikan Doları, 430 bin 758 Türk Lirası ve 806 Euro'yu sırt çantasına doldurdu.
Soygunun fark edilmesini önlemek amacıyla mutfaktan aldığı tencere, tava ve su şişelerini çantayla kasanın içine yerleştirdi.
Eşine şirketin kendisini Çin'e gönderdiğini söyleyen şüpheli, aynı gece İstanbul Havalimanı'ndan Çin'e uçtu.
Şüphelilerin yakalanmamak için sahte Instagram hesapları ve "Mobile Legends" adlı oyun üzerinden mesajlaşarak para transferini koordine ettikleri belirlendi.
Sakarya'da yakalanan Berkay T.'nin aracında soyguna ait 130 bin dolar nakit para ele geçirildi.
Yakalanan Emre C. ve diğer şüpheliler hakkında "Hizmet Nedeniyle Görevi Kötüye Kullanma" suçundan 1 yıldan 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Bilgi Okunma süresi 37 saniyeye düşürüldü.
Kasadaki milyonları aldı, yerine tencere tava koydu: Kapalıçarşı’da film gibi soygun

SOYGUN FARK EDİLMESİN DİYE KASANIN İÇİNİ MUTFAK MALZEMELERİ İLE DOLDURDU

Soygunun hemen fark edilmesini engellemek isteyen kurnaz hırsız, akıllara durgunluk veren bir yönteme başvurdu. Mutfaktan aldığı tencere, tava ve su şişelerini başka bir siyah çantaya koyarak çelik kasanın içine yerleştirdi. Kasayı kilitleyip dükkandan ayrılan şüpheli, doğruca evine gitti.

Kasadaki milyonları aldı, yerine tencere tava koydu: Kapalıçarşı’da film gibi soygun

“ŞİRKET BENİ ACİLEN ÇİN'E GÖNDERİYOR, HEMEN VALİZİMİ HAZIRLA”

Eve varır varmaz eşine, "Şirket beni acilen Çin'e gönderiyor, hemen valizimi hazırla" diyen Emre C., aynı gece saat 00.42'de 'ndan Çin'e uçtu. Şüphelinin kaçmadan önce çaldığı dolarların bir kısmıyla farklı kuyumculardan altın satın aldığı da güvenlik kameralarınca tespit edildi. Pazartesi günü iş yerine gelen dükkan sahibi Tarık E., çalışanların Emre C.'ye ulaşamadığını öğrenince durumdan şüphelendi. Yedek anahtarla çelik kasayı açan iş insanı, kasanın içinde para yerine mutfak gereçlerini görünce hayatının şokunu yaşadı. Kamera kayıtları incelendiğinde milyonluk vurgunun arkasındaki isim netleşti.

SOYGUNUN ALTINDAN KARMAŞIK BİR AĞ ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada soygunun altından karmaşık bir ağ çıktı. Yurt dışına kaçan Emre C'nin, çaldığı paraların bir kısmını akrabası Furkan A.'ya teslim ettiği belirlendi. Parayı taşımaktan korkan Furkan A. ise parayı arkadaşı Berkay T.' ye devretti. Şüphelilerin, polise yakalanmamak için sahte Instagram hesapları ve popüler online savaş oyunu "Mobile Legends" üzerinden mesajlaşarak para transferi koordinasyonu yaptıkları ortaya çıkarıldı. Sakarya'da düzenlenen bir operasyonda Berkay T. yakalanırken, aracında soyguna ait 130 bin dolar nakit para ele geçirildi.

 

Kasadaki milyonları aldı, yerine tencere tava koydu: Kapalıçarşı’da film gibi soygun

“ŞİRKETİN GİZLİ ORTAĞIYDIM” DEDİ

Hakkında yakalama kararı çıkarılan şüpheli Emre C, soygundan kısa bir süre sonra yakalanarak gözaltına alındı. İfadesinde, "Ben şirketin gizli ortağıydım, aramızdaki alacak davası yüzünden hakkım olan parayı aldım" diyerek suçlamaları reddetmeye çalışsa da, eşinin ve mesai arkadaşlarının ifadeleri ve sahte hesaplardan tanıdıklarıyla iletişime geçmesi bu savunmasını çürüttü.

7 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ VE KAMU DAVASI

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Burak Ortaç tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Emre, Burak O., Furkan A., Berkay T. ve Okan C.'nin "Hizmet Nedeniyle Görevi Kötüye Kullanma" suçundan 1 yıldan 7 yıla kadar hapsi istenirken, kamu görevinden de yoksun bırakılmaları talebiyle kamu davası açıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Tanınmamak için çarşaf giyen hırsız parkta üzerini değiştirip kaçtı: Ekipler otobüste yakaladı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Aylık bin çeyrek altınlık elektrik kaçakçılığı: Ahırın içinden kripto imparatorluğu çıktı!
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#istanbul havalimanı
#kapalıçarşı
#Mobile Legends
#Emre Ç
#Tarık E
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.