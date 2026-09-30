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3. Sayfa
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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 10:52
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 11:25

Savaştan kaçıp Almanya'ya yerleştiler, tatil için geldikleri Antalya'da can verdiler: 2 dünürün feci ölümü

Savaş nedeniyle Almanya’da yaşayan ve tatil için Türkiye’ye gelen 2 dünür, Antalya'da geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybetti. 2 kadının cenazeleri gözyaşlarıyla teslim alınırken, dünürlerden geriye uçakta çekildikleri bu fotoğraf kaldı.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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Savaştan kaçıp Almanya'ya yerleştiler, tatil için geldikleri Antalya'da can verdiler: 2 dünürün feci ölümü
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 10:52
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 11:25

'nın Mahmutlar Mahallesinde meydana gelen trafik kazasında 20 yaşındaki C.Ç.'nin kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ukrayna uyruklu Valentyna Bondar ve Olha Shapoval'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan 2 kadın ağır yaralanırken kaldırıldıkları Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Savaştan kaçıp Almanya'ya yerleştiler, tatil için geldikleri Antalya'da can verdiler: 2 dünürün feci ölümü

 Valentyna Bondar ve Olha Shapoval'ın cenazeleri Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kazanın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan otomobil sürücüsü C.Ç., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Savaştan kaçıp Almanya'ya yerleştiler, tatil için geldikleri Antalya'da can verdiler: 2 dünürün feci ölümü

ALMANYA'DAN GELDİLER, ANTALYA'DA CAN VERDİLER 

Ukrayna vatandaşı olan ve ülkelerindeki savaş nedeniyle Almanya'da yaşamlarını sürdüren Valentyna Bondar ve Olha Shapoval'ün tatil için Antalya'la geldikleri öğrenildi. 2 kadından geriye uçakta çekindikleri fotoğraf karesi kaldı. Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu feci şekilde can veren 2 kadının cenazeleri bugün oğlu Vitalii Bondar tarafından teslim alındı. Kazada hayatını kaybeden Olha Shapoval'ün kızının Valentyna Bondar'ın oğlu Vıtalii Bondar ile evli olduğu öğrenildi. İki kadının cenazeleri toprağa verilmek üzere Kurşunlu Mezarlığı'na götürüldü. Öte yandan Valentyna Bondar'ın oğlu Vıtalii Bondar annesi ve kayınvalidesinin hayatını kaybettiği kazaya neden olan araç sürücüsünün en ağır şekilde cezalandırılması istediğini söyledi.

Savaştan kaçıp Almanya'ya yerleştiler, tatil için geldikleri Antalya'da can verdiler: 2 dünürün feci ölümü
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ETİKETLER
#Alanya
#Mahmutlar
#Antalya Adli Tıp Kurumu
#Valentyna Bondar
#Olha Shapoval
#3. Sayfa
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