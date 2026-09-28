Tramvay duraklarında turistleri rahatsız edip sosyal medyada yayınladılar: 2 kişi yakalandı

İstanbul'da tramvay duraklarında turistlere rahatsızlık veren 2 kişi tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 kişinin Beyoğlu ve Fatih'te tramvay istasyonlarında turistleri rahatsız ettiği görüntülerin bazı sosyal medya platformlarında yayımlanması üzerine harekete geçti.

Yapılan çalışmalarda, A.D. ve A.K. polis ekiplerince yakalandı.

Polis merkezine götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

