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3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 16:59
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 16:59

Yıkım çalışmasında dehşete düşüren anlar: Yerin altından insana ait kafatası ve kemikler çıktı

Çorum'da bir okulun yıkım çalışması sırasında toprak altından insana ait kafatası ve kemik parçaları çıktı.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
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Yıkım çalışmasında dehşete düşüren anlar: Yerin altından insana ait kafatası ve kemikler çıktı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 16:59
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 16:59

’un Üçtutlar Mahallesi’ndeki 23 Nisan Ortaokulu'nun eski binasının bulunduğu alanda bina yıkım çalışmalarının devam ettiği alanda kepçe operatörü, toprağı kazdığı sırada insana ait kafatası ve kemik parçaları fark etti.

HABERİN ÖZETİ

Yıkım çalışmasında dehşete düşüren anlar: Yerin altından insana ait kafatası ve kemikler çıktı

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Çorum'da eski okul binasının yıkım çalışmaları sırasında kepçe operatörü tarafından insana ait kafatası ve kemik parçaları bulundu.
Olay, Çorum'un Üçtutlar Mahallesi'ndeki 23 Nisan Ortaokulu'nun eski binasının yıkım alanında gerçekleşti.
İhbar üzerine gelen polis ekipleri inceleme yaparak kafatası ve kemik parçalarını muhafaza altına aldı.
Mahalle sakinleri, okul alanının daha önce mezarlık olarak kullanıldığını ifade etti.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.

Durumu gören işçilerin yaptığı ihbar üzerine olay yerine ekipleri, bölgede detaylı incelemelerde bulunarak, insana ait kafatası ve diğer kemik parçalarını muhafaza altına aldı. 

Yıkım çalışmasında dehşete düşüren anlar: Yerin altından insana ait kafatası ve kemikler çıktı

OKUL ALANI DAHA ÖNCE MEZARLIK OLARAK KULLANILMIŞ

Mahalle sakinleri, yıkımı gerçekleştirilen okul alanının daha önce olarak kullanıldığını ifade ettiler. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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ETİKETLER
#polis
#çorum
#mezarlık
#Üçtutlar Mahallesi
#23 Nisan Ortaokulu
#3. Sayfa
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