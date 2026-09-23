Yıkım çalışmasında dehşete düşüren anlar: Yerin altından insana ait kafatası ve kemikler çıktı

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İstanbul
Çorum’un Üçtutlar Mahallesi’ndeki 23 Nisan Ortaokulu'nun eski binasının bulunduğu alanda bina yıkım çalışmalarının devam ettiği alanda kepçe operatörü, toprağı kazdığı sırada insana ait kafatası ve kemik parçaları fark etti.
Durumu gören işçilerin yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri, bölgede detaylı incelemelerde bulunarak, insana ait kafatası ve diğer kemik parçalarını muhafaza altına aldı.
Mahalle sakinleri, yıkımı gerçekleştirilen okul alanının daha önce mezarlık olarak kullanıldığını ifade ettiler. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.