Çorum’un Üçtutlar Mahallesi’ndeki 23 Nisan Ortaokulu'nun eski binasının bulunduğu alanda bina yıkım çalışmalarının devam ettiği alanda kepçe operatörü, toprağı kazdığı sırada insana ait kafatası ve kemik parçaları fark etti.

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HABERİN ÖZETİ Yıkım çalışmasında dehşete düşüren anlar: Yerin altından insana ait kafatası ve kemikler çıktı Çorum'da eski okul binasının yıkım çalışmaları sırasında kepçe operatörü tarafından insana ait kafatası ve kemik parçaları bulundu. Olay, Çorum'un Üçtutlar Mahallesi'ndeki 23 Nisan Ortaokulu'nun eski binasının yıkım alanında gerçekleşti. İhbar üzerine gelen polis ekipleri inceleme yaparak kafatası ve kemik parçalarını muhafaza altına aldı. Mahalle sakinleri, okul alanının daha önce mezarlık olarak kullanıldığını ifade etti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Durumu gören işçilerin yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri, bölgede detaylı incelemelerde bulunarak, insana ait kafatası ve diğer kemik parçalarını muhafaza altına aldı.

OKUL ALANI DAHA ÖNCE MEZARLIK OLARAK KULLANILMIŞ

Mahalle sakinleri, yıkımı gerçekleştirilen okul alanının daha önce mezarlık olarak kullanıldığını ifade ettiler. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.